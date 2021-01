Probstei

Die Freiwilligen Feuerwehren in der Probstei mussten 2020 zu weniger Einsätzen ausrücken: 311 Mal schlug der Alarm, 2019 waren es noch 327 Einsätze. "Es gab weniger Verkehrsunfälle und weniger kleine Brände beispielsweise bei Grillfeiern, dafür mehr Menschen, die Hilfe hinter verschlossener Tür benötigten", so der Eindruck von Amtswehrführer Karsten Krohn.

Zu Brandeinsätzen mussten die Probsteier Freiwilligen 193 Mal ausgerückt. Am häufigsten waren Brände in Mehrfamilienhäusern (34), in "sonstigen öffentlichen Gebäuden" (29) und Einfamilienhäusern (27) die Ursache. 176 Brände waren es 2019. Im Vergleich zum Vorjahr brannte es häufiger auf "sonstigen Freiflächen" (38) und erst dann in Mehrfamilien- (25) und Einfamilienhäusern (17).

Die größten Brände

Die größten Brände waren im Juni ein Gebäudebrand im Kiebitzredder in Laboe, bei dem 61 Feuerwehrleute im Einsatz waren. Im Juni gab es ein großes Feuer in einem Wäschereibetrieb in Schönberg, im September brannte eine Windkraftanlage in Fiefbergen und Ende November zerstörte ein Großbrand die Garage eines Wohnhauses.

Die Mitgliederentwicklung stellte sich im Jahr 2020 leicht steigend dar. Im Vergleich zum Vorjahr mit 612 Mitgliedern in den Einsatzabteilungen wurden im Jahr 2020 620 Mitglieder gezählt. Hiervon sind aktuell 103 Frauen mit an Bord (16,6 Prozent).

66 Mädchen in der Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr kommt 2020 auf 181 Mitglieder (2019: 183), von denen 66 Mädchen (36,6 Prozent) dabei sind. "Dies entspricht leider immer noch dem allgemeinen Trend in Bezug auf die in den unterschiedlichen Jugendvereinen gegenwärtig allgemein leicht rückläufigen Mitgliederzahlen", sagt Krohn.

Während im Jahr 2019 14 Alarmübungen anstanden, fielen diese wegen Corona im vergangenen Jahr gänzlich aus. Ansonsten unterschied sich die Art der Einsätze 2020 kaum zu denen im Vorjahr. Die meisten Einsätze liegen im Bereich der technischen Hilfe.

Durch Wetterschäden 46 Einsätze

Besonders viel Arbeit bereiteten den Männern und Frauen der Probsteier Feuerwehr Wetterschäden (2020: 46 Einsätze, 2019: 44 Einsätze). Es wurden 2020 doppelt so viele Fehlalarme (15) über Brandmeldeanlagen ausgelöst, 2019 waren es nur sieben. Gerettet werden konnten bei Einsätzen 53 Personen, 34 Menschen waren verletzt und sechs verstarben.

"Im Bereich der Ausbildung und Brandschutzaufklärung wird der Einfluss der Covid-19-Pandemie auf die Arbeit der Feuerwehr besonders deutlich", sagt Krohn. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Ausbildungen 2020 um mehr als die Hälfte. 2019 waren es noch 361 Ausbildungen und Lehrgänge, und 2020 absolvierten die Feuerwehrmänner und -frauen nur 172 Ausbildungen. Im Fokus stand im vergangenen Jahr die Ausbildung als Truppmann/-frau Teil Eins, die Grundausbildung für den Eintritt in die Feuerwehr.

Weniger Brandschutzaufklärung wegen Corona

Brandschutzaufklärung und -erziehung in Schulen und Kindergärten oder im Rahmen von Aktionen gab es 2020 nur sechs Angebote im Vergleich zu 33 im Jahr 2019.

Die Freiwilligen Feuerwehren der Probstei verfügen aktuell über 67 Fahrzeuge, ein neues Drehleiterfahrzeug kam 2020 in Laboe hinzu, ein neues Mehrzweckfahrzeug in Stakendorf.