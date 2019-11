Auf drei Säulen steht das Freiwilligenzentrum Kreis Plön, das seit August neu durchstartet. So sollen Ehrenamtliche gewonnen sowie Vereine und Verbände bei der Bürokratie unterstützt werden. Und mit einem Schulprojekt will man auch Jugendliche schon früh an ehrenamtliche Tätigkeiten heranführen.