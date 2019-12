Der Brand in einer Schule in Preetz beschäftigt die Ermittler der Polizei. Die Arbeit der Beamten laufe, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen auf Anfrage von KN-online. Der Brand in der Schule in Preetz war in der Nacht zu Dienstag ausgebrochen. Die Polizei lobte besonders die Feuerwehr.