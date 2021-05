„Sommerbilder“ ist der Titel der neuen Bilderschau im Laboer Freya-Frahm-Haus, die ab Freitag, 21. Mai, 17 Uhr, zu sehen ist. Katrin Zimmer aus Lübeck zeigt auf zwei Etagen großformatige Bilder vorwiegend gemalt in Eitempera.

Von Astrid Schmidt