Klima-Demo auch in Plön

Plön

Ihren Forderungen nach einem Kohleausstieg bis 2030, der Umstellung auf erneuerbare Energien und der drastischen Emissionsreduzierung bis 2035 verleihen die Schüler mit lauten Sprechchören und bunten Plakaten Nachdruck. Für die Streiks am 20. September sind bisher 533 Demonstrationen geplant, viele davon in Kleinstädten.

Die Proteste in Plön hat Anna Günzel organisiert. Seit zwei Wochen investiert sie dafür einen Großteil ihrer Freizeit. „Zu unserer Ortsgruppe gehören 42 Leute“, sagt die 18-Jährige. „In der Organisationsgruppe bin ich aktuell aber alleine. Wir haben auch keine Bastel-AG, die zum Beispiel Transparente malt. Wer eins mitbringen möchte, malt es selbst zu Hause.“

Erst Klausur dann Klimastreik

Für Günzel, die sich im März der damals noch etwas größeren Organisationsgruppe angeschlossen hat, heißt das: Beim Amt eine Route für die Demonstration anmelden, Infomaterial wie Plakate, Flyer und Sticker organisieren, die Whatsapp-Gruppe moderieren, sich um den Social-Media-Auftritt der Ortsgruppe kümmern. Daneben macht sie gerade ihr Abitur, schreibt am Tag vor der Demo sogar noch eine Klausur.

Die Route, die Günzel für die Proteste am Freitag geplant hat, beginnt um 9.30 Uhr am Rathaus mit einer Ansprache. „Darin spreche ich über globale Themen wie die Amazonas-Brände oder die Auswirkungen des Brexits auf das Klima. Aber auch über lokale Themen wie die Ausrufung des Klimanotstands in Plön.“

Danach geht es weiter zur Rodomstorschule, zur Schiffsthalschule, zum Stadion, zum Gymnasium Schloss Plön und zum BBZ. Die Demo endet wieder am Rathaus. Zum Abschluss gibt es wieder einige Reden. Günzel rechnet mit 50 Teilnehmern, hofft aber, dass sich im Zuge des globalen Klimastreiks nicht nur Schüler anschließen, sondern auch Berufstätige.

Proteste in Plön "machen etwas aus"

Dass auch in Plön demonstriert wird, ist der Abiturientin besonders wichtig. „Es geht darum, dass die Leute die Proteste auch vor Ort mitbekommen“, sagt Günzel. Dadurch werde der Ernst der Lage unmittelbar bewusst gemacht. Und auch wenn die Demonstrationen in Plön zahlenmäßig nicht so beeindruckend sind, wie in anderen Städten, glaubt Günzel trotzdem, dass das Anliegen der Schüler wahrgenommen wird. „Bei der letzten Demo sind wir an einer Straße langgelaufen und alle Autofahrer, die an der Ampel standen, haben uns gesehen. Das macht schon etwas aus.“

Genau wie die Mahnwachen, also die viel zitierten Schulstreiks am Freitag vor dem Rathaus, zu denen die Schülerin aktuell alleine geht. „Vor einiger Zeit sind wir noch zu zweit gewesen. Aber meine Begleiterin hat mittlerweile ihren Schulabschluss gemacht und macht jetzt eine Ausbildung. Das kann ich dann auch verstehen“, so Günzel. Gesehen wird der Protest trotzdem. „Viele Leute sagen, dass sie gut finden, was wir machen. Auch von einigen Parteien bekommen wir Lob.“

Das Tempo einer Kleinstadt hat Günzel auch bei der Organisation der Demo gespürt: Die Post liefere seltener, das Amt habe kürzere Öffnungszeiten und in Plön ein Megafon aufzutreiben sie gar nicht so einfach. „Hier ist es manchmal ein bisschen träge“, sagt Günzel. „Aber ich hab nichts gegen Plön. Ich finde Plön schön.“

Weitere Nachrichten aus Plön lesen Sie hier.