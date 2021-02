Angelika Müller übernahm zu Jahresbeginn den Salon Gisela in Lütjenburg, in dem sie 22 Jahre lang als Angestellte arbeitete. Ihr Sprung in die Selbstständigkeit fällt ausgerechnet in die Zeit des Lockdowns. Was sagen die Kunden zur Öffnung am 1. März? Wer hat Müllers Haare geschnitten?