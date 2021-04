Woher kommt Ihr Engagement für den Naturschutz?

Fritz Heydemann: Ich habe mich schon als kleines Kind für Draußen interessiert. Meine Familie hat mir viel mit auf den Weg gegeben. Mein Großvater war ursprünglich Gärtnermeister. Er war nebenbei ein wissenschaftlich anerkannter Schmetterlingskundler. Meine Mutter war Biologin und ist mit mir viel draußen gewesen. Ich habe in Tümpeln und Teichen in Plön gefischt. Natur war für mich immer die liebste Umgebung.

Was war Ihre erste größere Tat für den Naturschutz?

Das war 1985 die Auseinandersetzung um einen Golfplatz bei Rathjensdorf. Ich war gerade nach dem Biologiestudium nach Plön zurückgekehrt. Da erreichte mich die Nachricht, dass am Rathjensdorfer Weg, wo heute unser Nabu-Schutzgebiet liegt, ein privater Betreiber in diesem wertvollen Gelände einen Golfplatz anlegen wollte. Dagegen habe ich mit anderen intensiv gewehrt. Wir haben die Fläche kartiert und deren Bedeutung herausgestellt. Ich habe Kreistagsabgeordnete angerufen und das damals zuständige Landwirtschaftsministerium alarmiert. Tatsächlich wurde das Projekt gekippt. Das hat mir Auftrieb gegeben. Es hat mir gezeigt, dass man mit Beharrlichkeit etwas erreichen kann. Vorher als Jugendlicher – muss ich gestehen – habe ich nicht viel Einsatz für die Natur gezeigt.

Sind Sie in Ihrem Bemühen auch mal gescheitert?

Das war zum Beispiel bei der Auseinandersetzung rund um die Blomenburg in Selent der Fall, wo großräumig Naturflächen für Wohngebiete geopfert wurden. Die allerwertvollste Fläche Röfkamp haben wir als Nabu noch vor der Bebauung bewahren können. Ansonsten sind wir mit unserer Kritik nicht durchgedrungen. Das war eine Niederlage.

Wenn Sie auf den Kreis Plön schauen in Sachen Naturschutz: Welche Orte oder Gegenden bereiten Ihnen derzeit Sorge?

Die Küstenregionen, wo die Strände und küstennahe Bereiche einer sehr starken Belastung durch den Tourismus ausgesetzt sind. Natürliche Lebensräume am Strand sind nur noch in kleinem Maße vorhanden. Auch dort muss man immer wieder gegen unachtsames oder wissentliches Betreten der Schutzflächen einschreiten. Denken wir z. B. an Gelege von Sandregenpfeifer, die immer wieder zertrampelt werden. Konfliktträchtig ist auch der Wunsch einiger Küstengemeinden, die touristische Infrastruktur weiter auszubauen.

Auf den Gewässern der Plöner Seenplatte fallen häufiger von außerhalb anreisende Wassersportler auf, die im Winter mit dem Kajak in die rastenden Wasservogelschwärme hineinfahren. Mit den örtlichen Wassersportlern der Vereine und mit den dortigen Campingplatzbetreibern bestehen dagegen kaum noch Konflikte.

Was bereitet Ihnen denn Freude mit Blick auf den Kreis Plön?

Es gibt ein paar Flagschiff-Arten, die sich gut erholt haben. Allen voran der Seeadler, aber auch die Kranichbestände. Freude bereitet es uns als Nabu, Laubfrösche wieder angesiedelt und Refugien für Rotbauchunken geschaffen zu haben. Auch gibt es einige größere Flächenschutzprojekte, die hauptsächlich von Naturschutzstiftungen verwirklicht worden sind.

Wenn Sie zehn Millionen Euro für den Naturschutz zur Verfügung hätten, was würden Sie mit dem Geld im Kreis machen?

Ich würde versuchen, Flächen zu sichern, die für den Naturschutz wertvoll sind. Außerdem würde ich ein Tümpel- und Teichprogramm starten, dafür Grundeigentümer gewinnen und mit denen die Nutzung ihrer Flächen um die Teiche extensivieren. Der Mangel an Kleingewässern ist ein großes ökologisches Manko im Kreis Plön. Im Zuge der Flurbereinigung ist enorm viel verloren gegangen. Die Verluste an Kleingewässern sind viel gravierender als der Rückgang beim Knicksystem.

Was ist Ihre Lieblingspflanze?

Die Wegwarte, schön himmelblau gefärbt, einfach hübsch. Wir haben sie bei uns im Garten blühen. Auch die Nachbarn bekommen Saatgut oder Jungpflanzen. Ihr Name sagt es: Sie wächst meistens an Wegrändern. Die Pflanze ist allerdings durch überzogene Straßenrandpflege, durch ständiges Abmähen gefährdet. Die Wegwarte hat sich aus der Fläche stark zurückgezogen.

Machen die Städte und Gemeinden genügend für den Naturschutz?

Ein positives Beispiel zu nennen, fällt mir ehrlich gesagt schwer. Viele Kommunen fühlen sich von dem Titel „Holsteinische Schweiz“' und der damit verbundenen Anziehungskraft auf Touristen ein bisschen verwöhnt. „Die Touristen kommen doch wegen unserer Natur“, sagt man sich. Deswegen müsse es hier alles toll sein. Ist es aber nicht. Doch der Zustand der Natur ist nicht so gut, dass man sich darauf ausruhen könnte. Ich würde mir gerade von den Gemeinden des Naturparks Holsteinische Schweiz wünschen, dass sie von sich aus deutlich mehr in Sachen Naturschutz und Landschaftspflege machen. Ich spüre aber Desinteresse und Abwiegeln.

Darf der Wolf aus Ihrer Sicht in den Kreis Plön zurückkehren?

Er darf es schon. Ob er es tut, das wage ich zu bezweifeln. Wir haben eine enorm hohe Verkehrsdichte. Ein Großteil der Wolfsnachweise gibt es deshalb als Totfunde auf der Straße. Zu fressen hätten Wölfe in Kreis Plön genug.

Welche Empfehlungen geben sie für die zukünftige Arbeit im Naturschutz?

Wir müssen uns alle noch stärker um unsere Gewässer kümmern. Hierbei geht es vor allem um Einträge von Nährstoffen und Pflanzenschutzmittel, die stark begrenzt werden müssen. Ein Beispiel ist der Suhrer See. Der See ist im Hinblick auf seine Nährstoffarmut mit seiner Vielfalt an seltenen Armleuchter-Algen sehr empfindlich. Seit 15 Jahren bemühen wir uns, den Zulauf vom Behler See in den Suhrer See zu verschließen, um nicht länger nährstoffreiches Wasser aus dem Schwentinesystem in den nährstoffarmen Suhrer See einlaufen zu lassen. Die Sperre lässt immer noch auf sich warten. Es ist frustrierend, dass solche Sachen so lange dauern.

Wie schätzen Sie die Kreisverwaltung und Naturschutz ein?

Wie haben eine sehr konstruktiv arbeitende Untere Naturschutzbehörde, die nicht nur verwalten, sondern auch gestalten und die Naturschutzstandards halten will. Das Vollzugsdefizit bei der Umsetzung des Naturschutzrechts ist bei uns längst nicht so groß, wie in anderen Kreisen. Das Lob muss man einfach einmal aussprechen. Von Vorteil ist auch, dass unsere Bauernschaft weitgehend Verständnis für die Auflagen zeigt. So sehen unsere Knicks deutlich besser aus als im übrigen Schleswig-Holstein.