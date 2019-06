Heikendorf

Die Gemeinde Heikendorf hatte den Erlass der zuletzt aufgehobenen Straßenausbaubeiträge unter heftigem Protest von Seiten der Bürger am Mittwochabend mit kleinen Änderungen beschlossen. Mit zwölf Stimmen von CDU, SPD, UWH und einer Grünen-Stimme ( Olaf Bartels) entschieden die Gemeindevertreter trotz heftiger Kritik mehrheitlich, dass die Bürger bei einem Ausbau der Straßen zukünftig mittels der Straßenausbaubeiträge zur Kasse gebeten werden müssen. Anwohner müssen zukünftig die Sanierung ihrer Straße anteilig Straßenausbaubeiträge bezahlen.

Bürger in Anliegerstraßen sollen nach einem Antrag der SPD nur den Mindestsatz von 53 Prozent für den Ausbau zahlen. Zuletzt war der Beitragsanteil der Straßenausbaubeiträge in Heikendorf von 85 auf 55 Prozent reduziert worden. Und der Zinssatz im Falle einer Verrentung soll bei den Straßenausbaubeiträgen in Heikendorf nicht mehr als einen Prozent über dem Basissatz liegen.

Straßenausbaubeiträge in Heikendorf : " Frechheit sowas "

Von kn online