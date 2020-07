Probsteierhagen

Faszination Orgel – Roman Reichel, seit 1992, Organist in der St.-Katharinen-Kirche zu Probsteierhagen, ist sie noch immer anzumerken. Er begeisterte in der Orgelführung durch die Kirche 16 Besucher mit seinem Spiel und vielen Informationen zu den Besonderheiten der Truhenorgel und der historischen Barockorgel. „Ich habe ein ganzes Orchester unter mir und genau aus diesem Grund wird ein Organist eben Organist“, beschreibt er die Vielseitigkeit der Orgel.

Roman Reichel führt die Truhenorgel vor

In der Tat: Wenn er die Register zieht, die Klangfarben mischt und die Tasten spielt, klingt es im Gotteshaus wie in einem Konzertsaal. Den Anfang machte der Organist auf der Truhenorgel, die nach historischem Vorbild von Henk Klopp aus den Niederlanden gebaut wurde, aber zum Erstaunen der Besucher erst 1999 entstanden war. Dieser seinerzeit ausgesuchte Orgelbauer habe den Metall- und Holzpfeifenbau noch so gelernt, wie es im Barock gemacht wurde, berichtete Reichel. Die Besonderheit: Sie ist auf die historische Barockorgel abgestimmt, verfügt sieben Register und ein angehängtes Pedal. „Normal wären für so eine Truhenorgel zwei bis vier Register“, erklärte Reichel.

Zuhörer vom Klang der Orgel in St. Katharinen begeistert

Der „große Klang“, erzeugt durch das gleichzeitige Betätigen verschiedener Register und Quinten, beeindruckte die Zuhörer sichtlich. Die historische Barockorgel, so erklärte Reichel, habe besonders weich klingende Prinzipale, also Pfeifen, die vorn stehen und für alle sichtbar sind. Darum, so schwärmte der Kirchenmusiker, würde ihn so mancher Organist aus Süddeutschland beneiden.

Musikalische Kostproben der Klangkraft

„Die Orgel ist ein so schönes Instrument“, sagte Hans-Joachim Klaus aus Klausdorf. Dem stimmten seine Chor-Mitsänger Stefan Pluder und Bernd Händeler aus Mönkeberg nur zu, die aus Begeisterung für die Orgel zur Orgelführung gekommen waren. Auch Ingrid Philipp, selbst Kirchenmusikerin in Baden-Württemberg, war beeindruckt von dem Instrument. Für ihren achtjährigen Enkel David hätte sie sich allerdings ein wenig mehr Informationen über den Aufbau einer Orgel gewünscht, wie die Touristin sagte.

Matthias und Margit Faix aus Bonn hatten durch Zufall von der Führung erfahren. „Wir hätten noch viele Fragen gehabt, aber so viel Zeit war nicht“, sagten sie. Dafür lauschten sie den musikalischen Auszügen, die Reichel zum Besten gab, um die Klangkraft und Vielfalt des Instrumentes unter Beweis zu stellen.

Konzert mit Cembalo am 1. August

Mehr davon gibt es unter anderem am Sonnabend, 1. August, 20 Uhr, wenn Reichel gemeinsam mit Monika Leder-Bals aus Lütjenburg ein Konzert auf zwei Instrumenten gibt. „Das vierhändige Spiel ist leider aus Corona-Gründen nicht möglich, deshalb brauchen wir zwei Instrumente mit Abstand“, erklärte Reichel. Dafür sind aber neben den Orgeln auch weitere Instrumente wie das Cembalo zu hören.

Eine komplette Kirchenführung durch St. Katharinen bietet Kirchenhistoriker Horst Perry am Sonntag, 2. August, 15 Uhr an.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.