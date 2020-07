Heikendorf

Vier Freunde ( Benjamin Lillie, Axel Schreiber, Toni Gojanovic und Steven Sowah) treffen sich nach langer Zeit auf einer Beerdigung wieder. Eine gemeinsame Freundin ist bei einem Anschlag in Berlin ums Leben gekommen. Doch die Männer wollen es nicht bei diesem Abschied belassen. Der Wunsch der Freundin sei doch immer eine Seebestattung gewesen, beschließen die Vier. Und damit beginnt der Anfang einer langen, ungeplanten Reise. „Aus Verbündeten werden Konkurrenten, aus einem harmlosen Roadtrip eine aberwitzige Reise durch die schwedische Landschaft, voller Widrigkeiten, schwarzem Humor und makabren Begegnungen“, schreibt die Volle Pulle Filmproduktionsfirma aus Berlin in ihrem Booklet.

Am Hafen von Heikendorf machen die Protagonisten eine Fischbudenpause

Doch was bringt das Filmteam nach Heikendorf, wenn die Protagonisten mit ihrem Auto eigentlich durch Schweden brettern? Fischbrötchen essen, lautet eine Antwort. Denn tatsächlich wollen die vier Freunde nur die Urne ans Meer bringen. Schweden ist zunächst nicht geplant. „Getrieben von Hilfsbereitschaft, Abenteuerlust, Geld- und Neugier brechen die Protagonisten aus ihren Komfortzonen aus und wagen sich auf unbekanntes Terrain“, heißt es von der Produktionsfirma.

Der Tipp mit Heikendorf kam aus dem Filmteam

Für die Aufnahme der Ankunft an der Ostsee brauchte Producer Daniel Sellier drei wichtige Motive: das Meer, einen Kutter und Fischbrötchen. Alles zusammen hat er nach einer Empfehlung aus dem Filmteam, das auch Location Touren gemacht hat, im Heikendorfer Hafen gefunden. „Wir zeigen in dieser Produktion nur Lieblingsplätze", sagt er.

Ganz bewusst habe man für die Dreharbeiten Orte gewählt, die „mit ihrer Schönheit“ glänzen. „Wenn die Sonne auf die Fischernetze im Heikendorfer Hafen scheint, sieht es fast aus wie in Marseille“, schwärmt der Producer vom Drehort. Auch die Schaulustigen hinter dem Absperrband, mit denen er in dem ganzen Stress während der zweitägigen Dreharbeiten auch mal einen Smalltalk (mit Mundschutz!) hält, sind ihm besonders sympathisch. „Alle freuen sich, dass wir in diesen schwierigen Zeiten hier drehen.“

"Fünf Finger sind 'ne Faust": Eigentlich sollte Katja Riemann mitspielen, doch sie sagte ab

Die Szene in Heikendorf ist eine Art Schlüsselszene, weil die Begegnung mit einem Flüchtling ( Murathan Muslu) die vier Freunde auf große Reise bringt. Bevor sie offiziell mit der Fähre aufbrechen, treffen sie noch auf Maria (Lea van Acken), die sich den Männern spontan anschließt. Später im Film bekommen es die jungen Leute, die vielen Hindernissen und makabren Überraschungen begegnen, mit einer Kommissarin zu tun, die eigentlich von Katja Riemann gespielt werden sollte. Wegen terminlicher Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie musste die Filmcrew allerdings kurzfristig eine „gleichwertige Nachfolgerin“ suchen, die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten in Heikendorf noch nicht gesichert war.

"Grüne Produktion" mit wenig Stromverbrauch

Die Kinoproduktion von Volle Pulle ist nachhaltig, mit einer reduzierten Crew und dem Ziel, so wenig Strom wie möglich zu verbrauchen. Daher werden fast alle Szenen im Freien und ohne künstliches Licht gedreht. „Wir lassen die Schönheit der Natur für uns sprechen“, behauptet die Firma. Sie verzichtet für den Kinofilm, der in 120 Sälen in Deutschland gezeigt werden soll, weitgehend auf Flugreisen und pflanzt am Ende der Dreharbeiten Bäume mit dem Verein „Plant for the planet“. Die letzten Bilder sollen Mitte August im Kasten sein. Wann der Film tatsächlich im Kino läuft, ist nach Angaben von Producer Daniel Sellier noch nicht sicher. In der Coronakrise sei es besonders schwierig, verlässliche Slots für die Premiere zu bekommen.

