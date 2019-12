Laboe poliert Jachthafen weiter auf

Laboe

Bürgermeister Heiko Voß kündigte an, die Aufträge würden in der kommenden Sitzung der Gemeindevertreter vergeben. „Wir haben rund 160.000 Euro eingeplant und diese Mittel waren auch auskömmlich“, so Voß zum Ausschreibungsergebnis.

Modernste Technik und Anschlüsse im Jachthafen Laboe

Seit Jahren ist die Sanierung der Stege im Laboer Kommunalhafen ein Thema. Ein Großteil der Stege ist mittlerweile auf dem neuesten Stand, die Versorgungssäulen und Anschlüsse entsprechen moderner Technik. Jetzt folgen zunächst die letzten 30 Meter des Steges C. Wie Hafenmeister Ole Kähler bei einem Rundgang erklärte, werde der noch fehlende Teil der Anlage aufgrund der einheitlichen Optik mit Holzbohlen versehen. „Wir verwenden heute allerdings ausschließlich GFK, weil der Kunststoff langlebiger ist und auch nicht so einen großen Unterhaltungs- und Pflegeaufwand mit sich bringt“, so der Hafenmeister.

Steg an der Wellenschutzwand wird erneuert

Was er meint, ist deutlich sichtbar. Denn zig Möwen haben sich es sich auf den Holzbrettern bequem gemacht und hinterlassen Unmengen Dreck. Ein Zustand, der nicht nur die Optik stört, sondern vor allem die Gehsicherheit auf den Planken. Bisher, so Kähler, zählte die Reinigung der Stege zu seinen Aufgaben. „Jetzt haben wir diese Arbeiten erstmals fremd vergeben“, berichtete der Hafenmeister. Erneuert werden auch die Versorgungssäulen für die Schiffe. Zur aktuell vergebenden Maßnahmen gehört auch der gesamte Steg entlang der hinteren Wellenschutzwand, der ebenfalls erneuert werden soll. Die Wellenschutzwand selbst, so erläuterte Kähler, sei in einem guten Zustand und müsse nicht angefasst werden. Das hätten Taucher bei einer Untersuchung festgestellt, so der Hafenmeister.

Sanierung der Südmole in Laboe geplant

Für den Steg an der Wellenschutzwand verwendet die Gemeinde Kunststoff, wie insgesamt bereits bei fünf Steganlagen. Bereits fertig gestellt werden konnte auch die Jollenslipanlage. An dieser Einrichtung wird der Unterschied des Materials besonders deutlich. Die Trittsicherheit ist auch bei Nässe deutlich höher als auf dem Holz.

Rund 700 Meter laufende Meter hat die Gemeinde an Stegen im Hafen zu unterhalten. Die nächste Maßnahme, so Kähler weiter, steht bereits vor der Tür. Auch Steg E, der angrenzend zur Baltic Bay liegt, müsse erneuert werden. Eine „richtig umfangreiche Baumaßnahme“ stehe dann allerdings mit der Sanierung der Südmole an. Denn dort müsse auch die Unterkonstruktion erneuert werden, so Kähler.

Von Astrid Schmidt