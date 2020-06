Plön

Lange waren sie geplant - jetzt sind die Poller in Betrieb. Bürgermeister Lars Winter sagte am Donnerstag bei der Einweihung der absenkbaren Poller in der Plöner Innenstadt: "Endlich gehört die Fußgängerzone wieder den Fußgängern." Die zwei hydraulischen Poller, einer neben der Nikolaikirche und einer am Wentorper Platz, gepaart mit bereits angebrachten Betonquadern und schmaleren, nicht hydraulischen Pollern in der Innenstadt, lassen unbefugten Fahrern keinen Platz mehr, um in die Fußgängerzone einzufahren.

Morgens zwischen 6 und 10 Uhr und abends zwischen 18 und 20 Uhr senken sich die Poller automatisch per Zeitschaltuhr ab und geben den Weg frei für den Lieferverkehr. Aus der Fußgängerzone hinausfahren geht zu jeder Zeit. Hier reagiert eine Kontaktschleife im Boden vor dem Poller, wenn ein Auto darüber fährt, und gibt das Signal zum Runterfahren an den Poller weiter. Wo die Kontaktschleife genau montiert wurde, ist nicht markiert. Autos müssen aber schon den richtigen Winkel treffen. "Das sind aber Dinge, die wir uns ansehen und über die wir gegebenenfalls noch sprechen", sagte Winter.

Bei Stromausfall fahren die Poller automatisch runter

Gut drei Sekunden brauchen die neuen hydraulischen Poller, bis sie hoch- oder runtergefahren sind. Geräusche machen sie dabei nicht, aber kleine Lichter blinken im Poller auf. Bei technischen Störungen oder Stromausfällen fahren die Poller automatisch runter. Stellt sich eine Person auf die Stelle, an der der Poller im Boden versenkt ist, bevor er wieder hochfahren will, rührt sich der Poller aus Sicherheitsgründen nicht.

Die Sensibilität der Poller habe jedoch noch justiert werden müssen: "Zuerst hatten wir die Poller recht fein eingestellt, sodass sogar ein Radfahrer, der über die Kontaktschleife innerhalb der Fußgängerzone gefahren ist, den Poller zum Einfahren gebracht hat", sagte Winter. Nun sei dieses Problem aber behoben.

Einen Zwischenfall hatte es im Vorfeld der offiziellen Inbetriebnahme der Poller noch gegeben. Ein Lkw sei über den Poller am Wentorper Platz gefahren und dann nicht direkt auf die befahrene Straße eingebogen. Der hintere Teil des Lkw stand also über dem abgesenkten Poller. Der hintere Teil beim LKW liegt nun deutlich höher als bei einem Auto, so hoch, dass die Kontaktschleife im Boden nicht mehr erkannt hatte, dass etwas über ihr steht. Somit gab sie dem Poller das Signal, wieder hochzufahren. Der Poller berührte den Lkw-Unterboden. "Augenscheinlich ist kein Schaden am Lkw entstanden, aber das Fahrzeug ist vorsichtshalber in eine Werkstatt gefahren", sagte Marcel Mauritz vom Ordnungsamt. "Wir haben dann die Sensibilität der Kontaktschleife angepasst. Jetzt ist das Problem behoben."

Für diese Personenkreise gibt es Ausnahmen

Anwohner des Schlossbergs konnten ihre Handynummer registrieren lassen und die Poller per Anruf absenken. Wessen Garage an die Lange Straße grenzt, hat einen Transponder erhalten, der die Poller per Funk einfahren lässt. Auch für Polizei, Rettungskräfte, den Durchgangsarzt sowie Ver- und Entsorgungsfahrzeuge gibt es Transponder oder eine Freischaltbefugnis per Handy. Ausnahmen werden auch für die Post gemacht, die bereits um 17 Uhr Pakete und Briefe aus der Filiale abholen darf sowie für die Marktstandbesitzer, die dienstags und freitags bereits ab 5 Uhr früh einfahren dürfen.

Lieferwagen, die Kunden in der Langen Straße beliefern, können nur vom Marktplatz kommend in die Fußgängerzone einfahren und sie über den Wentorper Platz wieder verlassen. "So ist quasi eine Einbahnstraße geschaffen und Begegnungsverkehr ausgeschlossen worden", sagte Winter.

Ist der Poller einmal per Funkbefehl abgesenkt worden, fährt er nach gut fünfzehn Sekunden automatisch wieder hoch. Mit den Transpondern kann man übrigens nur das Runterfahren befehlen, nicht das Hochfahren.

Anregungen, Fragen und Sonderanträge bearbeitet das Ordnungsamt Plön

Marcel Mauritz vom Ordnungsamt fügte bei der Inbetriebnahme der Poller noch hinzu, dass auch bei Umzügen Sondergenehmigungen beantragt werden können. "Auch wenn Handwerker sperrige, schwere Dinge transportieren müssen, kann bei uns im Ordnungsamt ein Absenken der Poller beantragt werden." Insgesamt haben die Poller rund 49.000 Euro gekostet.

