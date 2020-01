Mit Poller gegen Falschfahrer

Plön

Die Autosperren kommen auf den Wentorper Platz und am anderen Ende der Ladenstraße zwischen Nikolaikirche und früherem Finanzamt. Nach Angaben von Bürgermeister Lars Winter fahren sie automatisch um 6 Uhr morgens herunter, um den Weg frei zu geben für den Lieferverkehr, bevor sie sich um 10 Uhr heben. Freie Fahrt haben die Geschäftsleute für ihre Zwecke noch einmal zwischen 18 und 20 Uhr. In der übrigen Zeit sind die Poller hochgefahren, die Ladenstraße unpassierbar für Autos, die hier nichts zu suchen haben. Die ausfahrbaren Poller werden flankiert von festen Modellen, damit Autos das Hindernis nicht umfahren können.

Polizei und Feuerwehr schicken SMS

Es gibt natürlich Ausnahmen für wichtige Institutionen. Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst können die Poller per SMS absenken. Die wenigen Anwohner in der Langen Straße, die eigene Garagen im Hinterhof haben, erhalten einen Transponder. Einmal drücken: das Hindernis fährt in den Boden. Auch die Post darf mit einer Sondererlaubnis um 17 Uhr Pakete und Briefe abholen aus ihrer Filiale.

Mitleid mit Paketfahrern

Das Nachsehen dürften Paketfahrer haben, die sich nicht immer an die Zeiten halten können. Sie müssen ihre Ware häufiger zu Fuß und mit Sackkarre zu den Geschäften bringen. Es geht aber nicht anders. Lars Winter: „Für sie tut es mir leid.“

Wer die Sperrzeit vergessen hat und in der Ladenstraße vermeintlich „eingeschlossen“ wurde, der kommt jederzeit wieder heraus. Bei der Ausfahrt gerät der Wagen über eine Kontaktschleife, die automatisch das Hindernis absenkt. Hinter dem Poller ist eine zweite unterirdische Schleife, die ihn wieder hochfährt. Die Zeit ist so bemessen, dass kein zweites Auto dabei wieder hereinfahren kann. Die Technik ist ausgeklügelt.

Die Sperrtechnik ist nicht ganz billig. Rund 20 000 Euro kostet jeder versenkbare Poller und die Technik dazu. Sie sollen möglichst bald installiert werden. Winter: „Die Teile liegen schon auf dem Bauhof.“

In Bad Oldesloe Erfahrungen abgefragt

Laut Winter gibt es solche Systeme in vielen Städten. Vorbild für Plön war Bad Oldesloe. Dort schaute sich eine Gruppe als Plön um und hörte sich die dortigen Erfahrungen an. „Im ersten Moment hat es einen Aufschrei in der Bevölkerung gegeben“, berichtet Winter über Bad Oldesloe. Nach und nach habe sich aber mit dem Verfahren ein „Wohlempfinden“ eingestellt.

Auch einige Navis sind schuld

Die Falschfahrer biegen nicht immer absichtlich und uneinsichtig in die Ladenstraße ein. Eine Reihe von ihnen folgt den Anweisungen von Navis, die schlichtweg falsch programmiert sind.

