Schönberg

Nach den Osterferien sollen die Container für den Unterricht an der Gemeinschaftsschule Probstei (GSP) in Schönberg stehen. Das wurde in der jüngsten Schulverbandsvertretung des Schulverbands Probstei beschlossen.

Nach einem Großbrand in der Schule waren unter anderem sieben Klassenräume, die alte Aula und die Lehrküche durch das Feuer zerstört worden. Nun hat man auf den Weg gebracht, dass ab dem 20. April acht Container auf dem Schulgelände bereitstehen sollen. Die Nutzung ist für zwei Jahre vorgesehen. Die Kosten liegen bei 270.000 Euro. Sie werden nicht von der Versicherung übernommen und müssen vom Schulverband getragen werden.

Erste Entwürfe für Neubau sollen zügig entstehen

"In der Zwischenzeit wollen wir uns um den Neubau kümmern", sagt Schulverbandsvorsteher Lutz Schlünsen im Gespräch mit den Kieler Nachrichten. "Das ist nicht unrealistisch, aber sportlich." Wie berichtet wird er mit einem Architektenbüro schon in die Vorplanungen des Neubaus gehen. In etwa zwei Monaten, so Schlünsen, sollten bereits erste Pläne beraten werden.

Seit vergangener Woche wird bereits der Bauschutt beseitigt. "Der Abriss läuft nach Plan", berichtet Schlünsen und hofft, dass die Arbeiten bis Ende der Woche wie vorgesehen abgeschlossen werden können, insbesondere da in der kommenden Woche durch die beschlossenen Corona-Lockerungen alle Schüler und Schülerinnen wieder in die Schule zurückkehrten.

Polizei-Ermittlungen dauern an

Zum Ermittlungsstand über die Ursache des Feuers kann die Polizeiinspektion Kiel noch keine weiteren Auskünfte geben. Die Ermittlungen dauerten weiter an, hieß es auf Nachfrage. Nach ersten Untersuchungen handelte es sich um zwei verschiedene Brände auf dem Schulgelände in der Nacht beziehungsweise am frühen Morgen des Unglücks. Ein Feuer am Äußeren des Gebäudes soll durch Brandstiftung ausgelöst worden sein. Bei dem Brand, der den großen Gebäudeschaden verursachte, geht man derzeit noch von einem technischen Defekt aus.

Auch der Sporthallen-Neubau war nochmals Thema für den Schulverband. Lutz Schlünsen teilte mit, dass der Schulverband keine weitere finanzielle Förderung erhalten habe, nachdem man einen Antrag für ein Bundesprogramm für kommunale Einrichtungen im Bereich Sport beantragt habe. Es bleibe derzeit bei einer bewilligten Fördersumme in Höhe von 2,7 Millionen Euro. Man werde sich aber weiterhin um Zuschüsse bemühen. Wie berichtet liegen die Kosten für die neue Sporthalle bei etwa 10,9 Millionen Euro.