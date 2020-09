Schönberg/Pinneberg

Die Gemeinschaftsschule Probstei (GSP) in Schönberg darf sich jetzt Kulturschule nennen. Diese Zertifizierung erhielt die GSP am Freitag von Kulturministerin Karin Prien bei einer Feierstunde in Pinneberg. Insgesamt wurden zehn Schulen in diesem Jahr ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für die kulturelle Bildung der Schüler einsetzen.

Über diese Nachricht hat sich Schulleiter Timo Hepp sehr gefreut: "Eine solche Auszeichnung ist nicht selbstverständlich. Es macht mich stolz und zeigt mir, dass wir viel richtig machen."

Anzeige

Finanzielle Förderung

In den nächsten drei Jahren erhalten die neuen Kulturschulen jeweils eine finanzielle Förderung in Höhe von 5000 Euro pro Jahr. "So bringen wir die kulturelle Schulentwicklung in einen kontinuierlichen Prozess, der auch längerfristig von Kulturschaffenden begleitet werden sollte", sagt Prien.

Weitere KN+ Artikel

Kulturelle Bildung bedeutet, Schüler mit Kunst und Kultur in Kontakt zu bringen, Museen zu besuchen oder ins Theater zu gehen. Darüber hinaus bedeute kulturelle Bildung nicht nur, Fächer wie Kunst, Musik und Darstellendes Spiel an einer Schule anzubieten, sagt Inga Asmussen, Lehrerin und Kreisfachberaterin für kulturelle Bildung im Kreis Plön. "Es geht darum, kreative Methoden fächerübergreifend anzuwenden, um Themen für die Schüler greifbar zu machen."

Lesen Sie auch:Dritter Platz beim Schulsportpreis

In Geschichte habe sie zum Beispiel mit ihren Schülern eine Ausstellung über den Ersten Weltkrieg besucht und im Rahmen eines Workshops kleine Werke aus Heimaterde zu der Frage "Was ist Heimat?" geformt. "Mithilfe solchen kreativen Methode haben die Schüler die Möglichkeit, das Thema aus einem anderen Blickwinkel wahrzunehmen", ist Asmussen überzeugt.

Auch in Naturwissenschaften seien kreative Lehrmethoden umsetzbar. So gestalteten die Lehrer in Mathematik beispielsweise einen Pythagoras-Baum oder bauten in Chemie ein Atommodell oder drehten einen kleinen Film zu einem Thema.

Kunstprofil in der Oberstufe

Zudem bietet die Gemeinschaftsschule Probstei ein Kunstprofil in der Oberstufe an, in dem jedes Jahr zwischen zehn und 20 Schüler ihr Abitur machen. Jedes Jahr stellen Lehrer mit Schülern zwei Theaterproduktionen auf die Beine, in denen die Schüler vom Schauspiel über die Musik bis hin zu Kostümen und Bühnenbild selbst aktiv werden.

In der jährlichen Ausstellung "Kulturschock(t)" präsentieren alle Klassen in verschiedenen Ausstellungen, was sie über das Jahr erarbeitet haben. Neben künstlerischen Werken können das auch Texte oder Musik sein.

Großes Engagement der Schüler

Es sei wichtig, das künstlerische Potenzial der Schüler sichtbar zu machen, sagt Katharina Klein-Rathke, die Theater, Kunst und Deutsch unterrichtet, und schätzt das Engagement der Schüler: "Sie tragen das Konzept Kulturschule wesentlich mit."

In Schleswig-Holstein dürfen sich mittlerweile 25 Schulen Kulturschule nennen. "Kulturelle Bildung ist ein Schwerpunkt unserer Landesregierung und ein wesentliches Element für gute und demokratische Erziehung", so Prien am Freitag. "Kultur kann Kinder stark machen."

Kulturklasse geplant

Auch mit Blick in die kommenden Jahre soll das ein Schwerpunkt der Schule bleiben. Neben der Möglichkeit der Schüler, eine Sport- und eine Musikklasse zu besuchen, wünscht sich die Schule, künftig auch eine Kulturklasse anbieten zu können.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.