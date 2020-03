In schwierigen Zeiten heben fröhliche Farben die Stimmung. Das dachten sich wohl viele Kunden, die am Sonnabend in die Gärtnereien strömten, um sich mit Stiefmütterchen oder Hornveilchen für Garten, Terrasse und Balkon einzudecken. Eingebrochen ist dagegen der Umsatz mit Schnittblumen.