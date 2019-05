Lütjenburg

Die EU sei ein riesiger Schritt zum Frieden gewesen, sagt Emanuel. Aber er hat auch Verständnis für Europa-Skeptiker in seinem Land. Die EU „schlucke“ viel Geld. Und Frankreich sei in dem Verbund nur eine Art Provinz. Andererseits: „Es wäre nicht gut, Europa zu verlassen.“ Die EU sei ein Verbund, in dem noch mehr Mitglieder sein sollten. Appoline Charbonel (14) nennt Europa „ein schönes Projekt“. Sie wünscht sich, dass ihre Landsleute stärker als bisher in andere Länder reisen und die dortige Kultur kennenlernen würden. Die junge Französin geht selbst mit gutem Beispiel voran. Neben Deutschland besuchte sie schon Spanien und Belgien.

Auch sie bemerkt die vielen Bäume und Sträucher in Deutschland. Obwohl Bain-de-Bretagne auch eher ländlich strukturiert sei, gebe es dort nicht so viel Grün. Und noch etwas fällt ihr in Lütjenburg auf. „Die andere Architektur. Hier ist alles mit Backsteinen gemauert.“

Deutsch-französische Freundschaft in zweiter Generation

Nils Croissants (14) ragt unter den Gästen mit einer Besonderheit heraus. Bereits sein Vater besuchte in der 1990er-Jahren als Schüler Lütjenburg und lebte bei den Gasteltern Birgit und Manfred Rath. Bis heute hält diese deutsch-französische Freundschaft der beiden Familien. Demnächst reisen auch Oma und Opa zu Besuch nach Lütjenburg. Nils Vater habe sich gefreut, dass sein Sohn in seine Fußstapfen getreten ist und am Schüleraustausch teilnimmt. „Großzügig und sympatisch“ so habe sein Vater ihm die Deutschen beschrieben. Dass der junge Franzose einen typisch norddeutschen Namen trägt, hängt vielleicht mit der Verbundenheit der Familien zusammen. Aber Nils hat dafür keine wirkliche Erklärung.

In der Bretagne sind die Häuser aus Sandstein

Hanna Meyer (15) besuchte im vergangenen Jahr Bain-de-Bretagne und lebte bei den Eltern von Appoline. Es war toll. „Sie haben mir gleich gesagt, dass ich mich bei ihnen wie zu Hause fühlen soll.“ Aufgefallen ist ihr das unterschiedliche Straßenbild. Die Gassen in Bain-de-Bretagne waren enger und kleiner als hier. Auch, dass die Franzosen in der Bretagne ihre Häuser mit Sandsteinen bauen, stach ihr bei dem Besuch ins Auge.

Mit der Raiffeisenbank fing es 1970 an

Die deutsch-französische Freundschaft hat in Lütjenburg eine lange Tradition. Sie reicht bis ins Jahr 1970 zurück, als Mitarbeiter der damaligen Raiffeisenbank Kontakte zu Berufskollegen in Bain-de-Bretagne knüpften. Das hatte Folgen. 1974 schlossen die Schulen beider Städte eine offizielle Partnerschaft. 1984 unterschrieben auch beide Bürgermeister eine Partnerschaftsurkunde, in der beide Seiten sich dazu bekennen, sich regelmäßig zu besuchen und die deutsch-französische Verbundenheit mit Begegnungen der Bürger zu pflegen.