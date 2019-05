Lütjenburg

Für Ernst Kahl ist es ein Heimspiel. Der Lütjenburger lebt heute mit seiner Frau Eva Muggenthaler in Hamburg und bei Husum. Seine Cartoons sind unter anderem in der Süddeutschen Zeitung, Titanic und Stern erschienen. Das Multitalent nahm als Sänger auch Schallplatten auf und schrieb Drehbücher zu „Werner Beinhart“ und „Wir können auch anders“ mit Detlev Buck.

Eva Muggenthaler heimst als Kinderbuchillustratorin Preise ein. Schon 1995 noch während ihres Studiums erhielt sie den Unicef-Kinderbuchpreis.

Michael Sowa wurde einem breiten Publikum durch den Film „Die fabelhafte Welt der Amélie“ bekannt, in dem mehrere Werke von ihm zu sehen sind. Der 73-jährige Maler und Zeichner veröffentliche seine komischen Bilder unter anderem in der Titanic.

Kunst aus Abfall

Stefanie Gritz-Sowa ist bekannt für ihre „Upcycling Art“. Sie verwendet für ihre komischen Skulpturen ausgediente Materialien wie Joghurtbecher, Seifenspender oder leere Flaschen. Mit Musik oder Geräuschen erhalten sie ihren eigenwilligen Charakter.

Der Cartoonist und Maler Rudi Hurzlmeier stammt aus Bayern. In frühen Jahren zeichnete er schon Comicstrips für Underground-Blätter. Seine Werke finden sich in zahlreichen Zeitschriften und Illustrierten von der Hörzu über die Frankfurter Allgemeine bis hin zur Titanic.

"Harter Gegener des Akademismus"

„Mit ihrer unbeschwerten Art ist die komische Kunst ein harter Gegner des Akademismus und Konservatismus“, sagt Galerist Marc Richter. Sie berücksichtigte dennoch die Wirklichkeit und würden Lebensmodelle auf ihre süffisante Art und Weise aufs Korn nehmen.

Alle Künstler außer Hurzlmeier werden zur Vernissage am Sonnabend, 25. Mai, anreisen. Sie beginnt um 18.30 Uhr in der Räumen Niederstraße 19. Die rund 40 Werke der Künstler sind bis zum 5. Juli in der Galerie Richter zu sehen.