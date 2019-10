Game over? Videospieleläden stecken in der Krise

Schönberg

Videospiel-Held Mario hängt vor der Tür. Mit seinen blauen Augen beobachtet er jeden, der den kleinen Laden Games & More in Schönberg betritt. Hinter der Eingangstür leuchten die Verpackungen von Videospielen und DVDs in Grün, Rot und Blau. In meterhohen Regalen stapeln sie sich übereinander. In der Mitte des Verkaufsraums stehen Schaukästen aus Glas, mit alten Game-Boy-Spielen. Von der Decke baumeln weitere Plüschfiguren, wie der Mario vor der Tür. Bald werden sie alle abgehängt.

"In sechs Jahren gibt es das hier wohl nicht mehr", sagt Mathias Köpke. Er betreibt den Videospieleladen in Schönberg zusammen mit seiner Lebensgefährtin. Köpke hat lange, graue Haare. Auf seinen beiden Armen prangen schwarze Tattoos. Köpke verkauft schon sein halbes Leben lang Videospiele. Vor 22 Jahren fing er auf Flohmärkten an. Es folgte ein eigenes Geschäft in Kiel-Wellingdorf.

Seit sechs Jahren steht er an fünf Tagen in der Woche im Laden Games & More in Schönberg. Hier kauft und verkauft er gebrauchte Videospiele, Konsolen, DVDs und CDs. Angestellte hat Köpke nicht: "Vor 20 Jahren wäre das anders gewesen", sagt er.

Playstation Store und Steam: Videospiele werden digital gekauft

Doch heute fehlt das Geld für Mitarbeiter. Als das Aussterben der Videotheken in Deutschland begann, war sich Köpke sicher: "Wir sind die nächsten". Den Videotheken versetzten Online-Verleihhandel und Abo-Anbieter wie Netflix oder Amazon Prime den Todesstoß. Dieselben Probleme haben jetzt auch die Videospieleläden.

Spiele werden online bei Amazon oder Ebay bestellt. Oder sie gehen bei Plattformen wie Steam oder dem Playstation Store über die digitale Ladentheke. 2018 wurden vier von zehn Computer- und Videospielen als digitaler Download gekauft. Und mit Diensten wie Google Stadia soll den Gamern ein Abo-Modell für Videospiele schmackhaft gemacht werden.

Die Folgen dieser Entwicklung spürt Mathias Köpke am eigenen Leib. Die Umsätze seines Ladens sinken. "An manchen Tagen kommt gar kein Kunde mehr", sagt Köpke. Seine Familie kann er trotzdem ernähren – auch wenn das Geld immer knapper wird.

Was hat sich noch verändert? "Die Kundschaft", sagt Köpke. Betrat ein Kunde vor zehn Jahren sein Geschäft in Kiel, unterhielt sich Köpke oft eine halbe Stunde lang mit ihm über ein Spiel. Fachsimpeln gehörte dazu. Heute ist das anders. "Was kostet das?", schallt es Köpke immer häufiger entgegen. Stimmt der Preis nicht, werden die Spiele im Internet gekauft.

Stammkunden halten Games & More in Schönberg am Leben

Der Mario vor der Eingangstür erblickt einen Mann, Anfang 30. "Hast du Tekken 6 da? Und einen Controller für die Playstation 3 brauche ich auch noch.“ Köpke macht sich auf die Suche, geht in die rechte, hintere Ecke seines Ladens und blättert eine Reihe von Spieleverpackungen durch. Er zieht das gewünschte Spiel hervor. Einen Controller hat er auch noch, aber nur mit Camouflage-Muster. "Ist mir egal", sagt Sven Strehlau.

Eine Branche kämpft ums Überleben Spiele direkt aus dem Internet herunterladen ist mittlerweile Standard: 2018 wurden nach Zahlen des Verbands der Deutschen Game-Branche 82 Prozent der PC-Spiele in Deutschland als Download gekauft. Mit Konsolenspielen zusammen liegt der Wert immer noch bei 41 Prozent – 2012 waren es noch 16 Prozent. Die Folgen dieser Entwicklung spürt der Einzelhandel massiv. So steckt das US-amerikanischen Unternehmen Gamestop, das weltweit über 5000 Videospieleläden betreibt, in der Krise. 2018 musste der Konzern einen Rekordverlust in Höhe von 675 Millionen US-Dollar einstecken. Besserung ist nicht in Sicht. Deswegen sollen 180 bis 200 Filialen bis Ende 2019 geschlossen werden. Das kündigte Gamestop-Finanzchef James Bell an.

Er kauft den Controller und das Spiel für seine Tochter. "Die hat gerade Ferien." Dank Kunden wie Strehlau gibt es Games & Mor" noch. Strehlau ist Stammkunde. Schon im Alter von 15 kaufte er bei Mathias Köpke Videospiele. "Hier ist alles noch sehr persönlich. Mathias ist ein netter Kerl und ich kann ihm vertrauen", sagt Strehlau.

Games & More will weitermachen

Das Persönliche treibt auch Köpke dazu an, weiterzumachen. "Ich habe hier schon Erwachsene weinen gesehen. Die haben sich so gefreut, dass sie ein lang gesuchtes Spiel endlich gefunden haben." Köpke möchte positive Emotionen wecken. "Deswegen verkaufe ich auch keine Spiele im Internet. Ich will sehen, wie sich meine Kunden über ein Spiel freuen." Doch Köpke weiß, dass er damit in Schönberg nicht mehr lange überleben wird. "Wenn ich das noch fünf Jahre machen kann, bin ich froh", sagt er.

Auf seiner Stirn deuten sich Sorgenfalten an. Was danach kommt? Er weiß es nicht. Der Mario vor der Eingangstür blickt starr auf die Straße vor ihm. Eine kleine Frau steuert auf den Videospieleladen zu. Die nächste Kundin. Für Köpke ist es schon jetzt ein guter Tag.

