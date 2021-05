Kreis Plön

Am Sonnabend um kurz nach 10 Uhr haben Susanne, Rolf und Svea Thode die Terrasse am Seeprinz in Plön noch für sich allein. Das Ehepaar aus Probsteierhagen hat sich mit der Tochter aus Kiel zum Frühstück verabredet und genießt nun den herrlichen Blick auf den Großen Plöner See.

„Die Sonne kommt jetzt raus, und das Personal ist total nett – alles richtig gemacht“, freut sich Susanne Thode. Dass es noch ein bisschen frisch ist, stört sie nicht. „Wir sind es aus dem Skiurlaub gewöhnt, draußen zu essen“, sagt sie.

Wolldecken und Heizstrahler gegen einstellige Temperaturen

Auch Restaurantleiterin Svenja Kahl und Mitarbeiterin Britt Jürgensohn haben die Erfahrung gemacht, dass die Gäste durch Kälte nicht abgeschreckt werden. Außerdem gebe es Wolldecken und Heizstrahler.

„Wir haben richtig Glück gehabt mit dem Wetter, es war durchgehend brechend voll“, freut sich Britt Jürgensohn und fügt lachend hinzu: „Wir haben schmerzende Füße gehabt.“ Die Gäste freuten sich, dass sie endlich wieder ausgehen könnten. „Nach sechs Monaten sind sie wie ausgehungert.“

Der Seeprinz habe den Vorteil, dass es mehr Außen- als Innenplätze gebe, so lohne sich die Teilöffnung. Aber bei schlechtem Wetter müsse man schließen, wie am vergangenen Donnerstag, als es in Strömen gegossen habe. „Da kommt man nicht trocken zum Tisch.“

Noch keine Schwentinefahrten

Nicht so gut fällt die Bilanz in anderen Betrieben aus, die ihre Außengastronomie geöffnet haben. In der Oppendorfer Mühle an der Schwentine füllt sich am Mittag die Terrasse, viele kommen zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Aber die Schwentineschiffe dürfen wegen der Corona-Pandemie noch nicht fahren.

„Die Gäste fehlen“, meint Inhaber Kai-Uwe Kielhorn, der auch Außer-Haus-Verkauf anbietet. Seine Terrasse bietet viel Platz. „Aber bei schlechtem Wetter könnten wir gleich zumachen.“ Er hoffe, dass es im Sommer besser werde und er seine Gäste auch wieder innen bedienen könne.

Auch in der Probstei wird die Außengastronomie bei teilweise einstelligen Temperaturen nur zögerlich angenommen. „Die Gäste kommen, aber nicht bei neun Grad und wolkenverhangenem Himmel“, sagt Michael Pedersen.

Der Betreiber des Hotels Stadt Kiel hält seinen Biergarten mit der blühenden Magnolie und dem Springbrunnen in der Mitte trotzdem offen. „Wenn jemand kommt und draußen sitzen möchte, kann er das. Auch eine kleine Karte können wir anbieten, aber es ist einfach zu kalt“, so der Gastronom.

Für die nächsten Tage ist Regen angesagt

Dennoch: „Wir haben gleich am ersten Tag geöffnet, als es möglich wurde. Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt, doch für die nächsten zehn Tage ist Regen angesagt“, zeigt er resigniert auf seine Wetter-App.

Nicht alle Gastronomen wollten sich an der Öffnung beteiligen. Das Wetter, der Aufwand, die Unsicherheit - das schreckte viele ab.

Zu denen, die trotzdem ihre Türen wieder aufmachten, gehört auch der Irrgarten in Probsteierhagen. Dort profitieren Elke und Bernd Biermann von der überdachten Terrasse an der schützenden Rückwand des Gasthofs mit dem Blick auf den Minigolfplatz und das Heckenlabyrinth, das dem Gasthaus seinen Namen gibt.

„Wir haben hier vor allem Radfahrgruppen und viele Familien, allerdings überwiegend am Wochenende“, sagt Bernd Biermann. Doch die Unsicherheit bleibe. „Was können wir an frischen Zutaten einkaufen? Bleiben wir womöglich darauf sitzen? Wenn wir nicht als Familienbetrieb alle mit anpacken würden, könnten wir das wohl kaum durchhalten.“

Im Irrgarten gibt es immer was zu tun

Doch so könne er sein Personal in Kurzarbeit halten. Wenn keine Gäste kämen, würden andere Dinge erledigt. „Es gibt auf unserer Anlage immer was zu tun“, so Biermann.

Seine Mutter Elke Biermann hatte es sich trotz aller Unsicherheit nicht nehmen lassen, zur Spargelzeit frischen Spargel anzubieten – und die Nachfrage gab ihr recht. „Die Gäste freuen sich auch, sich wieder einmal bedienen lassen zu können“, erzählt die Gastwirtin.

Auch Torten hat sie gebacken, denn neben dem Mittagsgeschäft wird im Irrgarten auch das Kaffeegeschäft aufrechterhalten – auch wenn Familie Biermann dann schon mal die „ganze Woche selbst Kuchen essen“ müsse. Gute Nachfrage gebe es allerdings beim Außer-Haus-Geschäft, berichtet Bernd Biermann.

SR/asc