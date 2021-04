Laboe/Plön/Schönberg

Viele Ausflügler zog es nach Laboe. Einmal wieder die Promenade entlang schlendern, zwischendurch Pizza essen gehen, einen Kuchen oder ein kühles Bier bestellen und in der Sonne genießen, unter Menschen sein – All das war wieder möglich und brachte Leben in den Strandbereich. Die Restaurants waren gut besucht, an den Imbissen standen die Leute Schlange, die gute Laune war ansteckend.

Viel los war im Ocean Eleven. „Herrlich“, findet es Inhaberin Michaela Klippel, dass der Betrieb wieder läuft. Seit Dienstag vergangener Woche habe sie wieder geöffnet, und das Restaurant sei jeden Tag „durchgängig voll“ gewesen. „Die Menschen sind alle sehr dankbar“, nimmt sie eine gute Stimmung unter ihren Gästen wahr. Fragen wir doch einmal nach an einem Tisch. Vier Hamburger haben sich heute auf den Weg nach Laboe gemacht, erzählen sie, um hier ein bisschen Normalität zu erleben. „In Hamburg ist noch alles geschlossen“, erklärt Dennis Marochek. „Es ist schön, mal wieder rauszukommen.“

Zufriedene Gäste und glückliches Personal

Auch die Tapas Bar Buena Vista konnte sich am Wochenende über viele Besucher und Besucherinnen freuen. „Die Gäste sind zufrieden, und das Personal ist glücklich, dass es wieder arbeiten darf“, sagt ein Mitarbeiter. Volle Tische auch vor den Imbissen wie der Fischküche und der Strandbar. Gabriele und Thomas Braun mit Petra Riepen sind aus Kiel angereist. Worauf sie sich gefreut haben? „Einen Kaffee in der Sonne zu genießen“, sagt Riepen.

In „Steffis Haltestelle“ gönnten sich Timo Strohmann und sein Kumpel Patrick Fell mit ihren Kindern einen Snack. Sie waren ebenfalls aus Hamburg da. „Bei uns ist die Gastronomie noch geschlossen. Man vermisst es einfach, bei so einem Wetter mal im Biergarten zu sitzen“, sagt Strohmann. Da schmeckt die Pommes in Laboe nach so langer Zeit doch umso besser.

Betrieb im Niedersächsischen Bauernhaus in Plön lief auf Hochtouren

Das sonnige Ausflugswetter sorgte auf der Plöner Prinzeninsel für regen Betrieb. Viele erholungsuchende Spaziergänger nutzten die Gelegenheit für einen Zwischenstopp am Niedersächsischen Bauernhaus. Die neu eröffnete Außengastronomie lief auf Hochtouren.

Nach der langen Phase geschlossener Cafés und Restaurants seien sie selbst wie viele andere Gäste auch regelrecht „ausgehungert“ nach derartigen Angeboten, haben Luise Reche und Rainer Boor beobachtet. „Jetzt einfach wieder mal draußen sitzen, einen Becher Kaffee und ein Stückchen Kuchen im Freien genießen zu können – das sind die kleinen, aber wichtigen Freuden des Lebens“, sagt Reche. Der Mensch sei eben auch ein soziales Wesen. In guter Gesellschaft schmecke das Essen noch besser, zumal an der frischen Luft praktisch keine Ansteckungsgefahr bestehe – sofern gewisse Mindestabstände eingehalten würden.

Freude über aufblühendes Leben

Und dies geschehe rund um das Bauernhaus sehr vorbildlich. „Es ist fantastisch, wie flexibel die Mitarbeiter weitere Tische und Stühle mit dem steigenden Bedarf auf die grüne Wiese stellen“, sagt Boor.

So verwandelt sich die auch die Weide zwischen der neugestalteten Terrasse und dem Lieblingsplatz der Kaiserin in eine Art weitläufigen Biergarten. „Wir freuen uns, dass das Leben wieder aufblüht“, ergänzt Reche.

Variables Konzept auf frisch gemähter Wiese

Mitverantwortlich für dieses variable Konzept zeichnet der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt, der zusammen mit Georg Friedrich Prinz von Preußen als Geschäftsführer die Prinzeninsel-Betriebs GmbH leitet. Angesichts der Wettervorhersage und der Erfahrungen des Gastro-Teams aus den Vortagen habe man die Wiese frisch gemäht.

Zudem wurden die Teile der Terrassenbestuhlung, die wegen der Herstellung der Coronaabstände noch nicht zum Einsatz kamen, bereitgestellt, um flexibel auf einen Ansturm reagieren zu können. „Dieses Konzept funktioniert offensichtlich sehr gut“, sagt Mattfeldt, der am Sonnabend vor Ort war und selbst mit anpackte. Zugleich zeigte er sich begeistert, wie ruhig und entspannt die Besucher auch auf kurze Wartezeiten reagierten.

Hamburger Familie für Tagesausflug in Plön

Am vom Gasthaus entferntesten dieser Tische sitzen Kathrin und Sascha Becker mit dem zweijährigen Finn. Nur zehn Meter entfernt äst eine Nonnengans. „Als wir uns heute Morgen entschieden haben, einen Tagesausflug nach Plön zu machen, haben wir auf einen Imbisswagen und eine Parkbank gehofft“, erzählt Kathrin Becker.

Dass die Hamburger Familie jetzt eine so tolle Sitzgruppe mit eigenem Tisch, leckerem Kuchen und schönem Ausblick habe, sei einfach nur großartig. „Wir sind für einen halben Tag zurück in der Normalität“, sagt Kathrin Becker.

Genervt vom "Zick-Zack-Kurs" in Schönberg

Für Arnim und Annette Weidler vom Restaurant Filou am Schönberger Strand war es eine lange Durststrecke gewesen. Und auch wenn sie jetzt ihre Terrasse wieder öffnen durften, sind sie genervt vom „Zick-Zack-Kurs“, wie sie sagten. Er frage sich, welche Berater dem Ministerpräsidenten aus der Gastronomie- und Hotelbranche zur Seite stehen. Denn es sei für die Betriebe mit einem großen Risiko behaftet, das Angebot anzunehmen, die Außengastronomie zu öffnen. „Bei schlechtem Wetter bleiben wir auf unseren Lebensmitteln sitzen, wir dürfen die Markise noch nicht einmal herunterfahren, weil es sich dann um einen geschlossenen Raum handelt“, nennt Weidler viele Widrigkeiten einer solchen begrenzten Öffnung.

„Doch wir machen es trotzdem – und zwar aus psychologischen Gründen“, sagte der Gastronom. Denn die Mitarbeiter, die noch da seien, wolle er motivieren. „Meine Mitarbeiter wollen arbeiten und ich bin froh, dass ich noch welche habe“, so Weidler. Viele seien bereits abgewandert, arbeiteten jetzt im Einzelhandel. Er habe nun mit seinem Team eine entsprechend reduzierte Karte zusammengestellt und sich auf die besondere Situation eingestellt, erklärte Weidler. Um den Gästen dann doch ein möglichst angenehmes Verweilen zu ermöglichen, haben Weidlers beheizbare Sitzkisten angeschafft. Außerdem gibt es Wolldecken und Schaffelle. Der Clou: „Wir schaffen neue Strandkörbe der Marke Cabrios an. Sie können bei Bedarf hochgeklappt werden und stehen Rücken an Rücken. So müssen wir nicht extra auf Abstände achten und die Gäste sind trotzdem abgeschirmt“, erklärte Annette Weidler.