Mitten im Corona-Lockdown wird in Selent ein Betreiberwechsel vorbereitet: Ute und Gerd Barthen übergeben den Selenter Hof nach über 26 Jahren an ihre Nachfolger Ewa und Ingo Mencel. In dem Traditionsgasthof wird sich zunächst wenig ändern. Neu ist aber, dass wieder ein Mittagstisch angeboten wird.