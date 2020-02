Wenn Yvonne Mikutta auf zwei Fingern pfeift, hört selbst eine Horde wuseliger Zweitklässler in der Uttoxeterhalle in Schwentinental schlagartig auf das Kommando der Sportlehrerin. 270 junge Schüler aus dem Kreis Plön kamen in zwei Schichten beim Kreisturnfest in der großen Turnhalle ins Schwitzen.