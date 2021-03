Kühren/Kreis Plön

„Der aktuelle Fall zeigt einmal mehr, dass die Geflügelpest hochansteckend ist und schnell und unbemerkt in Betriebe gelangen kann“, warnt Landrätin Stephanie Ladwig. Der Kot eines erkrankten Wildvogels reiche beispielsweise aus, das Virus in den Stall zu tragen.

Nur mit Schutzkleidung in den Stall

Beim Betreten des Stalls müssten die Geflügelhalter Schutzkleidung tragen sowie Hände und Schuhe desinfizieren, betont Amtstierarzt Dr. Jan Sassen. „Sollten in einem Bestand mehr Tiere als üblich versterben, muss sofort die Veterinärbehörde verständigt werden.“ Im Kreis Plön seien rund 880.000 Tiere registriert (Stand September 2020).

Der Kreis weist nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Legehennenbetrieb in Kühren, wo 76.000 Tiere getötet werden mussten, auf die Allgemeinverfügung hin, wonach sämtliche gehaltenen Vögel in geschlossenen Ställen oder mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Schutzvorrichtung zu halten seien.

Kreis Plön: Verendete Tiere sofort melden

Tierhalter hätten unverzüglich die Anzahl der gehaltenen Vögel unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres Standorts sowie verendete Tiere der Kreisverwaltung in Plön unter Tel. 04522/743270 oder per E-Mail an vetabt@kreis-ploen.de zu melden.

„Unter anderem dürfen gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier sowie sämtliche sonstigen Erzeugnisse weder in einen noch aus einem Bestand verbracht werden“, so der Kreis. Weitere Vorgaben: Gehaltene Tiere zur Wildvogelaufstockung dürfen nicht freigelassen werden. Geflügelausstellungen und -märkte sind verboten.

Katzen- und Hundebesitzer müssen aufpassen

Auch Katzen- und Hundebesitzer sind zu besonderer Wachsamkeit aufgerufen, da die Vierbeiner – genau wie der Mensch – das Virus leicht übertragen können. „Vor allem ein Kontakt zwischen Hunden und Katzen mit Geflügelbeständen muss unbedingt verhindert werden.“

Die verordnete Stallpflicht stellt vor allem private Hühner- und Wassergeflügelhalter vor Probleme. Die Tiere seien an 365 Tagen im Jahr an Freilauf und Bewegung gewöhnt, sagt Peter Elgert, Vorsitzender des Rassegeflügelzüchtervereins Preetz und Umgebung.

Niemand von den Hobbyzüchtern besäße so große Ställe, dass ein halbes Jahr aufgestallt werden könne. Wer in einem Wohngebiet die erlaubten fünf Hühner halte, habe häufig nur einen zwei Quadratmeter großen Stall und keine Voliere.

Von der Aufstallpflicht im Beobachtungsgebiet seien von den über 120 Mitgliedern des Vereins 50 Hühnerhalter betroffen. Seitdem um Kühren ein Sperrbezirk verhängt wurde, habe Elgert seine Ställe noch einmal verstärkt und Netze gehängt, damit von außen nichts eindringen kann. Ein Schild warnt mit „Achtung! Geflügelbestand – Betreten verboten“.

Elgert: Jedes einzelne Tier dem Kreis melden

Auch Elgert weist noch einmal darauf hin, dass jedes einzelne Tier im eigenen Garten gemeldet werden müsse. Das gelte für alle Geflügelarten, also auch für Trut- und Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten oder Gänse. Außerdem müsse nach dem Tierseuchengesetz die Haltung bei der Tierseuchenkasse (Tierseuchenfonds) gemeldet werden, erklärt Elgert.

Die Eier seiner Bielefelder Kennhühner darf Peter Elgert verzehren. Der Virus sei für Menschen ungefährlich, sagt der Züchter. Er darf jedoch keine Tiere und Eier aus dem Beobachtungsgebiet ausführen. Er habe Angst um seine Tiere. „Wenn wir Rassegeflügelzüchter unseren Bestand verlieren, dann müssen wir mit der Zucht wieder von null anfangen.“

Separate Aufkleber auf Eier-Verpackungen Separate Aufkleber auf Eier-Verpackungen Zum Ausbruch der Geflügelpest im Legehennenbetrieb in Kühren äußert sich auch Hans-Peter Goldnick, Vorsitzender des Geflügelwirtschaftsverbandes Schleswig-Holstein und Hamburg. „Die Geflügelhalter im Land achten sehr konsequent und gewissenhaft auf die Hygienemaßnahmen auf ihren Betrieben, um ihre Tiere zu schützen.“ Dazu zählten unter anderem das Anlegen von Schutzkleidung, das Desinfizieren und Wechseln des Schuhwerks und das Waschen der Hände vor Betreten des Stalls sowie ein besonders wachsames Auge für die Gesundheit der Tiere. „Dass es trotz aller Anstrengungen immer wieder zu Ausbrüchen der Geflügelpest kommt, sorgt bei allen Geflügelhaltern für großes Unbehagen“, beschreibt Goldnick die Situation. „Der Erreger ist hochinfektiös. Da kann bereits ein Vogelschiss ausreichen, um das Hausgeflügel anzustecken.“ Absolute Sicherheit gebe es leider nicht, auch nicht bei größtmöglicher Sorgfalt.

Verband will Verbraucher beruhigen

Zugleich mahnt der Verbandsvorsitzende zur Besonnenheit der Verbraucher. Eine Übertragung des Erregers (H5N8) über Lebensmittel auf den Menschen sei nach Einschätzung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) zwar theoretisch denkbar, aber unwahrscheinlich. Für die Möglichkeit einer Infektion des Menschen durch rohe Eier oder Rohwursterzeugnisse mit Geflügelfleisch von infizierten Tieren gebe es nach Mitteilung des BfR bisher keine Belege.

Aufgrund der aktuellen Ereignisse dürfte die Stallpflicht weiter angeordnet bleiben, meint Goldnick. Diese habe auch Folgen für die Vermarktung von Eiern. Freilandeier dürften zukünftig seltener angeboten werden. „Um auf die besondere Situation hinzuweisen, werden die schleswig-holsteinischen Legehennenhalter ihre Eier-Verpackungen zukünftig mit einem separaten Aufkleber versehen“, betont er.