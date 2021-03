Kühren

Die Kreisstraße nach Kühren ist bereits am Montagmorgen weiträumig abgeriegelt. Kurz vor der Anlage überwacht die Polizei die Absperrung. Nur die Lkw der niederländischen Firma dürfen passieren.

Legehennen in Bodenhaltung

Kurz darauf biegen sie auf das Betriebsgelände ein, das etwas abseits vom Dorf liegt. Sonst darf niemand das Grundstück mit den beiden Ställen betreten, in denen die Legehennen in Bodenhaltung auf mehreren Etagen frei herumlaufen können.

Der Hoftierarzt habe am Freitag die Veterinäraufsicht des Kreises Plön verständigt, da in dem Betrieb mehr Tiere als üblich gestorben seien, berichtete Claus Peter Dieck, kaufmännischer Leiter des Unternehmens Gutshof-Ei. Vor Ort wurden umgehend Proben entnommen und zum Landeslabor nach Neumünster gebracht, wo der Influenza-Subtyp H5 nachgewiesen wurde. Die endgültige Bestätigung, dass es sich um Geflügelpest handelt, kam vom Friedrich-Löffler-Institut.

„Es sind keine Eier in den Umlauf gekommen“, betont Dieck. Die Hennen seien noch sehr jung. Man habe die Eier abgesammelt, aber noch auf dem Gelände gelagert. Sie seien also nicht in den Handel gelangt.

Spezialfirma leitet Gas in die Ställe ein

Aus der Entfernung kann man Mitarbeiter in Schutzanzügen beobachten. „Die Firma wird jetzt die Ställe abdichten, die Zuleitung für das Gas legen und Messanlagen installieren“, erläutert Kreissprecherin Rebekka Merholz vor dem Tor. „Wenn das alles abgeschlossen ist, wird das Gas eingeleitet.“

Zunächst werde Kohlendioxid in niedriger Dosis zugeführt, damit die Tiere bewusstlos werden, danach werde die Menge gesteigert, bis die Hennen sterben. Anschließend würden sie zur Tierkörperbeseitigungsanlage abtransportiert. Es werde viele Stunden dauern, bis die 76.000 Legehennen aus den Ställen gebracht worden seien. Die Firma werde wohl die Nacht durcharbeiten.

Die Ställe würden anschließend in mehreren Schritten gereinigt, desinfiziert und von Veterinären überprüft. Erst wenn alles in Ordnung sei, könne der Betrieb wieder freigegeben werden. Danach blieben der vom Kreis eingerichtete Sperrbezirk und das Beobachtungsgebiet noch 30 Tage bestehen.

Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet eingerichtet

Der Sperrbezirk umfasst die Gemeinden Kühren sowie Teilgebiete von Ascheberg, Löptin, Postfeld, Preetz, Stolpe und Wahlstorf. Zum Beobachtungsgebiet gehören 33 weitere Kommunen ganz oder in Teilen.

„Ein zweiter Betrieb in Kühren wird jetzt verstärkt kontrolliert“, kündigt Rebekka Merholz an. „Futter- und Wassermengen werden ganz genau überwacht, bei kleinsten Abweichungen wird man sofort hellhörig werden und Proben ziehen.“ Im November war der erste Fall im Kreis Plön gemeldet worden.

Die Anlage von Gutshof-Ei in Kühren sei ein sehr moderner Betrieb, in dem auf alle erforderlichen hygienischen Maßnahmen geachtet worden sei, betont die Kreissprecherin. Noch wisse man nicht, wie das Virus hinein gelangen konnte.

Wasservogel könnte Virus übertragen haben

Allerdings gebe es rundherum viele Wasser- und Feldflächen mit zahlreichen Wasservögeln. Der Veterinär meinte, es könne ausreichen, wenn getrockneter Kot eines infizierten Vogels durch die Luft geflogen und so in den Stall gekommen sei. „Das zeigt, wie gefährlich das Virus ist“, warnt Rebekka Merholz.

Geschäftsführer Hans Freiherr von Meerheimb von Gutshof-Ei zeigt sich erschüttert. „Für einen verantwortungsbewussten Hühnerhalter ist es so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann“, sagt er und betont, dass man die höchsten Standards eingehalten habe. Dass es dann einen so geschützten und abgeschlossenen Bestand treffe, mache – auch die Mitarbeiter, die täglich im Stall seien – besonders betroffen.

Das Personal achte penibel darauf, beim Betreten und Verlassen Kleidung und Schuhe zu wechseln und zu duschen. „Wir haben alle nötigen Vorkehrungen getroffen, da wir ja wissen, dass das Risiko besteht.“ Auch er vermutet, dass Wasservögel in der Umgebung den Erreger in sich getragen haben könnten.

70 000 Eier pro Tag

Im Schnitt werden in der Anlage rund 70.000 Eier pro Tag gelegt. „Es wird wohl jetzt nicht den großen Engpass geben, aber wir hätten die Eier zu Ostern gut gebrauchen können“, meint er. Den genauen Schaden könne er noch nicht beziffern. Er hoffe auf finanzielle Unterstützung aus der Tierseuchenkasse, die aber nicht alles auffangen werde.

Er vermute, dass die Anlage rund acht Wochen geschlossen sein werde. Dann müssten aber erst wieder Küken ausgebrütet und aufgezogen werden, so von Meerheimb. „Es wird ein halbes bis dreiviertel Jahr dauern, bis dort wieder Eier gelegt werden.“