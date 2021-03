Dannau

Die Nachricht aus dem Friedrich-Loeffler-Institut erreichte das Veterinäramt des Kreises am Freitag gegen Mittag: Die eingeschickten Proben sind positiv auf Geflügelpest getestet. Zwei Stunden später gab es das erste Krisengespräch auf dem Hof in der Gemarkung Neuwetterrade. Der moderne Stall, in dem die Hühner gehalten werden, ist acht Jahre alt.

Bei dem Treffen besprachen Mitarbeiter der Kreisverwaltung, der Feuerwehr, Polizei und des Unternehmens, wie es weiter gehen sollte. Das Töten der 53.000 Tiere mit Gas hat noch am Freitag begonnen. Anschließend werden die Flächen gereinigt und desinfiziert. Das Gelände ist abgesperrt und darf nicht betreten werden.

Einem Mitarbeiter fielen tote Hennen auf dem Hof in Dannau auf

Einem Mitarbeiter des Betriebes waren am Donnerstag mehrere verendete Hennen in dem Stall aufgefallen. Veterinäre des Kreises nahmen umgehend Proben vor Ort. Im Landeslabor in Neumünster wurde der Influenza-Subtyp H5 nachgewiesen. Freitag bestätigte das Friedrich-Loeffler-Institut die Analyse.

Mit dem neuen Fall von Geflügelpest gelten fast im gesamten Kreisgebiet für Geflügelhalter verschärfte Bedingungen. Das Gebiet in einem Radius von drei Kilometern um Neuwetterrade ist ein Sperrbezirk. Lebende Hühner, Eier und andere Geflügelprodukte dürfen nicht heraus- oder hereingebracht werden. Dazu gibt es ein Beobachtungsgebiet im Umkreis von zehn Kilometer.

Dannauer Unternehmen beliefert Gutshof-Ei

Erst am Sonntag war bekannt geworden, dass in einem Betrieb der Firma Gutshof-Ei in Kühren bei Preetz 76.000 Junghennen wegen Geflügelpest getötet werden mussten. Das Dannauer Unternehmen beliefert ebenfalls Gutshof-Ei.

Dazu Landrätin die Plöner Landrätin Stephanie Ladwig: "Zwei Geflügelpest-Fälle innerhalb von einer Woche in gewerblichen Betrieben, dazu mehr als 40 Totfunde von Wildgeflügel im ganzen Land – das zeigt, wie hoch der Infektionsdruck geworden ist. Wir haben keine lediglich mehr abstrakte, sondern eine konkrete Gefahr, die von allen Geflügelhaltern weiterhin eine große Obacht erfordert."

Auch Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht zeigte sich traurig über den neuen Fall von Geflügelpest. "Dass innerhalb nur weniger Tage erneut so viele Tiere getötet werden müssen, macht mich persönlich sehr betroffen." In Schleswig-Holstein sind nun 134.000 Hühner in zehn Geflügelhaltungen von der Krankheit betroffen. Fast alle kamen aus dem Kreis Plön, der eine sehr hohe Geflügeldichte aufweist.

Das Virus ist für den Menschen ungefährlich.

Der Sperrbezirk umfasst folgende Gemeinden im Kreis Plön (komplett oder in Teilen): Dannau, Giekau, Helmstorf, Högsdorf, Klamp, Kletkamp, Rantzau.

Das Beobachtungsgebiet umfasst folgende Gemeinden im Kreis Plön (komplett oder in Teilen): Behrensdorf, Blekendorf, Bösdorf, Giekau, Helmstorf, Högsdorf, Hohwacht, Kirchnüchel, Klamp, Kletkamp, Lammershagen, Lebrade, Lütjenburg, Martensrade, Mucheln, Panker, Plön, Rantzau, Rathjensdorf, Tröndel.