Die Ladenfläche in der Langen Straße 34 steht leer. Bis ein neuer Mieter gefunden ist, nutzen nun zwei Plöner Künstlerinnen die Schaufenster, um ihre Kunst auszustellen. Das verschönert die Fußgängerzone, bringt den Künstlerinnen Aufmerksamkeit und bietet den Plönern etwas zum Gucken.

Von Laura Treffenfeld