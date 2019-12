Neue Bäume können frei wachsen

Schönberg

Es ist in Schönberg kein Einzelfall: Straßenbäume stehen in einem viel zu engen Pflanzloch zu nah an der Straßenoberfläche, können ihre Wurzeln nicht entfalten, keine Krone ausbilden und schädigen den Fußweg. So auch in der Georg-Thorn-Straße, die im Herbst auch Schauplatz des Festumzugs beim Landeserntedankfest war. Die Schäden waren offensichtlich, an Bäumen wie an Gehwegen. Eine Begehung mit Seniorenbeirat und Bürgermeister hatte Handlungsbedarf ergeben. Bordsteine waren durch die Wurzeln nach außen gedrückt, Platten angehoben worden, sodass eine Gefährdung für Fußgänger entstanden war.

Ahorn als Straßenbaum besonders geeignet

Geplant war die Maßnahme schon für Jahresbeginn, man wollte jedoch die Arbeiten mit dem Fällen und Neupflanzen der Bäume auf einen Termin legen. So waren im Herbst die Bauarbeiten erfolgt. Ausgewählt worden seien Ahornbäume, die besonders als Straßenbäume geeignet seien, erklärte Bürgermeister Peter Kokocinski. Die wurden nun in ein spezielles Pflanzsubstrat gesetzt und mit einem sogenannten „äußeren Wurzelschutz“ versehen, wie Ralf Wauker vom Amt Probstei berichtete. Auf Initiative des Bauhofes seien dann die Bäume gleich so gesetzt worden, dass auch die längsseits der Straßen angeordneten Parkbuchten verändert und dadurch mehr Stellplätze geschaffen worden seien, informierte der Bürgermeister. Die Sanierung des Gehweges schlug mit 53.000 Euro zu Buche, die Ersatzpflanzung der Bäume kostete rund 13. 000 Euro.

Er zeigte sich erfreut, dass mit dieser Maßnahme ein weiterer Standort in der Gemeinde mit dem roten Gehwegpflaster gestaltet werden konnte, so wie es in einem Beschluss der Gemeindevertreter festgelegt worden war. Der besagt, dass bei anfallenden Tiefbauarbeiten und Maßnahmen an Gehwegen ebendieses rote Pflaster verlegt wird, um schrittweise eine einheitliche Optik im Ort zu erreichen. So geschehen auch bei den kleineren Reparaturen (lose Platten, Schäden im Fußweg) beidseitig in der Harderkoppel.

2020 wird die Decke der Georg-Thorn-Straße saniert

Im kommenden Jahr steht nun die Sanierung der Straßenoberfläche in der Georg-Thorn-Straße auf der verabschiedeten Prioritätenliste. Damit wird dann auch der gegenüberliegende Gehweg in rotem Pflaster neu gestaltet.

Bürgermeister Kokocinski sieht sich in seiner Maßgabe bestätigt, jährlich eine feste Summe (derzeti 300.000 Euro) in den Haushalt einzustellen, um die Straßen zu pflegen und nicht erst große Schäden, die auch eine Reparatur des Unterbaus notwendig machen, entstehen zu lassen. Wie Kokocinski betonte, sei diese Maßnahme ohne die Beteiligung von Anliegern finanziert worden. Eine Entscheidung, wie die Gemeinde Schönberg künftig mit dem Thema Straßenausbaubeitragssatzung umgehe, stehe aber noch aus, so der Bürgermeister.

