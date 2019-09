Der Sonderzug nach Lütjenburg

Lütjenburg

Der Neumünsteraner Entertainer Ansgar Hüttenmüller schlüpfte in die Rolle von Udo und rockten in der Kurzen Twiete, in der kaum eni Durchkommen war. Die Zuschauer fanden den " Sonderzug nach Pankow" oder "Cello" großartig. Die Ähnlichkeit mit dem Original war von der Stimme und dem Aussehen her verblüffend.

Michaelis-Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt

Ebenfalls als Abräumer entpuppte sich die Bigband des Gymnasiums Plön unter Leitung von Johannes Pfitzenmaier. Sie spielten in der St. Michaelis-Kirche vor vollbesetzen Sitzreihen. Dutzende Zuschauer mussten den Bigband-Sound der Gymnasiasten im Stehen verfolgen.

Herbstzauber mehr als nur Musik

Die Wirtschaftsvereinigung als Veranstalter holte in diesem Jahr nicht nur Sänger und Musikgruppen zum Herbstzauber. Der Anteil der Kleinkunst und Kunst war größer als in den vergangenen Jahren. Schnellzeichnerin Bianca Stuck alias Cartoon-Lady verzauberte die Besucher mit witzigen Porträts von ihnen. In der Buchhandlung am Markt zeigte der Naturmaler Christopher Schmidt sein Können. Er ist bekannt für seine naturgetreuen Tuschezeichnungen von Vögeln, Schmetterlingen oder Muscheln.