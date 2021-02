Laboe

Der Kiosk am Birkenweg steht erneut im Fokus der Gemeinde Ostseebad Laboe. Nach Abschluss des Interessenbekundungsverfahrens laufen jetzt mit den beiden Interessenten Gespräche.

1a-Standort für Gastronomie

Der Kiosk am Birkenweg hat eine lange Geschichte. Es ist einer der letzten 1a-Standorte für Gastronomie direkt am Strand von Laboe. Viele Jahre führte der Kiosk ein Schattendasein, dann stand der Flachbau aus den 1970er-Jahren leer und verfiel, bis Peter Zantopp das kleine Geschäft in der vergangenen Saison aus dem Dornröschenschlaf geholt hatte.

Doch allen Beteiligten war klar: Das ist eine Übergangslösung für eine Saison. Denn die Gemeinde wünscht sich an diesem Standort vor allem eine langfristige Verbesserung der Optik und des gastronomisch-touristischen Angebotes. Dafür, so der ursprüngliche Gedanke, sollte ein Neubau an die Stelle des maroden Viereck-Baus rücken, der dann möglichst ganzjährig betrieben wird und gleichzeitig eine öffentliche WC-Anlage vorhält.

Zwei Bewerber meldeten sich bei der Gemeinde

Das sind die wichtigsten Vorgaben der Gemeinde, die sie im vergangenen Sommer im Interessenbekundungsverfahren vorgegeben hatte. Reagiert hatten daraufhin zwei Bewerber, die sich einen Betrieb an dem Standort vorstellen könnten. Einer davon war Peter Zantopp aus Heikendorf, der in Kooperation mit der Kaffeerösterei Kaffeeküste Laboe für ein Eis-, Kaffee- und Imbiss-Angebot gesorgt hatte.

Zantopp hatte, wie berichtet, von Mai bis Oktober die Genehmigung der Gemeinde dafür erhalten. Das hatte trotz einer riesigen Resonanz der Gäste und Passanten, die durchweg das Bild sowie das Angebot lobten, für viel Wirbel in der Ortspolitik und der Laboer Bevölkerung gesorgt.

Pächter aus 2020 bewirbt sich erneut

Im Oktober war der Vertrag zwischen Gemeinde und Betreiber ausgelaufen, Zantopp stellte den Ausgangszustand nahezu wieder her (natürlich malte er die Graffiti und andere Schmierereien nicht wieder ans Gebäude) und dann passierte nichts mehr.

„Das lag bei mir auf dem Schreibtisch“, räumte Bürgermeister Heiko Voß ein. Er habe von seiner Politik keine finanzielle Ausstattung für ein externes Bewertungsverfahren durch ein Planungsbüro (15.000 Euro sollte das kosten) bekommen. Doch nun geht Voß das Thema an, gemeinsam mit seiner Betriebsleitung führt er nun Gespräche mit den Interessenten.

Elf Monate Öffnungszeit und öffentliche WCs gefordert

Beide Bewerber erhalten dabei einheitlich die von der Gemeinde geforderten Parameter: Elf Monate Öffnungszeit, Aufwertung des Standortes, Betrieb eines öffentlichen WCs, Miete an die Gemeinde. „Auf dieser Grundlage müssen sich nun die beiden Bewerber entscheiden, was sie anbieten wollen“, erklärte Voß.

Dabei stelle sich inzwischen aufgrund der coronabedingten Situation sicher die Frage, ob sich jemand tatsächlich für einen Neubau finde, oder ob es auf eine Sanierung des vorhandenen Gebäudes hinauslaufe, so Voß weiter. Dass auch Letzteres durchaus ein Gewinn für die Gemeinde sein könnte, zeige die Erfahrung aus der vergangenen Saison, in der einer der beiden Bewerber gezeigt habe, „wie es gehen kann“, meinte der Bürgermeister.

Gremien der Gemeinde treffen die Entscheidung

Den Gesprächen mit den Bewerbern folgt nun nach einer entsprechenden Frist das Bieterverfahren. „Über die eingehenden konkreten Angeboten müssen dann die gemeindlichen Gremien entscheiden“, erklärte der Bürgermeister die nächsten Schritte. Auf die Frage nach dem Zeitplan und mit Blick auf die nahende Saison berichtete Voß, beide Bewerber hätten für die kommende Saison angefragt, den Kiosk vorübergehend bewirtschaften zu dürfen. „Allerdings sollte dann derjenige diese Erlaubnis erhalten, der letztlich auch den Zuschlag erhalten soll“, erklärte Heiko Voß.