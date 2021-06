Schlesen

In den Teichen spiegelt sich am Montagmorgen der blaue Himmel. Es könnte fast idyllisch sein auf dem Gelände an der Landesstraße 211 etwas außerhalb des Dorfes. Doch der Schein trügt. „Anfang 2019 ging es los, wir befinden uns jetzt im dritten Jahr“, berichtet Bürgermeisterin Anja Funk. Klärwärterin Anja Wohlert stellte damals erstmals erhöhte Werte bei Phosphat und Stickstoff fest.

Spuren auf der Kläranlage entdeckt

Zunächst war nicht klar, wo die Ursache liegen könnte. Bis man im rückwärtigen Bereich der über einen Hektar großen Anlage niedergetretenes Gras und andere Spuren fand. Seitdem ermittelt die Polizei gegen den Täter, der trotzdem immer wieder auf das mit Maschen- und Stacheldraht umzäunte Gelände eindringt und fremde Stoffe in den Teich mit dem bereits geklärten Abwasser einleitet.

Im Oktober 2019 hörten die Besuche zunächst auf, im Juni vergangenen Jahres ging es weiter. In den Monaten dazwischen waren die Werte einwandfrei. Auch von November 2020 bis März 2021 gab es eine Pause.

Bürgermeisterin legte sich auf die Lauer

Ab Juni legten sich Anja Funk und Anja Wohlert immer wieder nachts auf die Lauer. Auch der Bürgermeister der benachbarten Gemeinde Fargau-Pratjau, Hans Joachim Lütt, half bei der Überwachung.

Doch sie erwischten niemanden. „Es ist ein Problem, das Klärwerk 24 Stunden an sieben Tagen zu bewachen“, sagt Anja Funk. „Wir haben aber eindeutige Hinweise, dass hier nachts Bewegung auf der Anlage ist.“

Immer wieder gibt es Vorfälle: Eine Folie wurde in der Pumpstation so platziert, dass sie vom Luftansaugstutzen angesogen wurde. Es sei ein großer Zufall gewesen, dass die Wartungsfirma früher als geplant gekommen sei und die Folie gefunden habe. „Sonst wären zwei Kompressoren kaputtgegangen – das wäre ein immenser Schaden gewesen“, so die Bürgermeisterin.

Ein Schlauch aus dem Tank für Eisen(III)-chlorid für die Phosphatfällung sei umgeknickt worden. „Das Zeug ist ätzend und absolut farbecht“, erklärt Anja Wohlert, die die Sabotage nur zufällig nach wenigen Stunden entdeckte.

Sabotage kostet mehrere Tausend Euro im Monat

„Es ist ausgeschlossen, dass das alles ein Dummejungenstreich ist“, betont Anja Funk. „Und wir gehen auch nicht davon aus, dass es ein Bürger ist, der die Gemeinde ärgern will.“ Anhand des Teichvolumens könne man ausrechnen, wie viel fremde Substanzen eingeleitet würden. „Das sind im Monat mehrere Tausend Euro.“

Außerdem müsse der Täter ein fundiertes Fachwissen haben. Das habe sich Anfang Mai wieder gezeigt, als in den sogenannten Laborraum des Klärwerks eingebrochen wurde. Dabei sei die Steuerung eines der beiden Verdichter gelöscht worden, sodass nur die Hälfte des Sauerstoffs ins Wasser gelangte.

Allerdings muss der Einbrecher aus Versehen die Außenlampe eingeschaltet haben, vermutet Anja Wohlert. „Er selbst hat wohl gedacht, dass es der Bewegungsmelder ist.“ Als sie am Morgen die eingeschaltete Lampe entdeckte, sei das gleich ein Warnsignal gewesen. Schlimmeres konnte so verhindert werden.

Einbrecher löschte Programm im Laborraum

Eine Fachfirma habe ein komplett neues Programm aufspielen müssen – und bestätigt, dass da jemand mit viel Fachwissen vorgegangen sein müsse. „Er muss genau wissen, welche Folgen das hat“, sagt die Klärwärterin.

Außerdem sei kürzlich das Schloss der Pumpstation ein Stück weiter an der Landesstraße aufgebrochen worden. Auch dort habe man versucht, an der Steuerung zu manipulieren. Die Gemeinde habe mittlerweile Reparatur- und Sicherungskosten von rund 10.000 Euro zahlen müssen.

Was passiert, wenn die Kläranlage regelmäßig schlechte Werte hat? „Das könnte bedeuten, dass die Gemeinde die Einleiterlaubnis verliert und die Abwasserbeseitigung an eine externe Firma übertragen muss“, erläutert Anja Funk.

Gemeinde will Klärwerk weiter in eigener Regie führen

Erst im vergangenen Jahr hatte die Gemeindevertretung das Angebot des Zweckverbandes Ostholstein, sich an eine Druckrohrleitung über alle Dörfer zum Klärwerk Probsteierhagen anzuschließen, abgelehnt. „Unsere Anlage erfüllt alle Anforderungen – und das seit 40 Jahren“, so Anja Wohlert. Deshalb wolle die Gemeinde sie auch weiterhin in eigener Regie betreiben, fügt die Bürgermeisterin hinzu.

Anja Funk hat Zettel in der Gemeinde verteilt und auf den Eindringling hingewiesen. Viele Bürger hätten daraufhin ihre Unterstützung angeboten. Gemeinde und Polizei rätseln derweil weiter über den Verursacher. „Ich frage mich: Wer hat die finanziellen Mittel? Wer hat das fundierte Fachwissen? Und wer hat ein Interesse?“, so Anja Funk.