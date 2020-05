Lesestoff für die Corona-Krise

Heikendorf

„Wir tasten uns langsam vor in Richtung Normalität“, sagt Büchereileiterin Beate Geier. Sie ist in personellen Nöten, zwei ihrer regulären Mitarbeiterinnen muss sie derzeit ersetzen – die neuen Kräfte mussten schnellstmöglich eingearbeitet werden. Das Team ist nicht so eingespielt wie sonst. „Eigentlich ist alles anders als sonst. Wir müssen jetzt improvisieren“, sagt Geier.

Hinzu kommt, dass die Bücherausgabe und die Rückgabe nun nicht mehr direkt nebeneinander liegen. Ein getrenntes Anstehen soll damit möglich werden. Denn natürlich gilt in der Bücherei wie überall im Land: Abstand halten, mindestens 1,50 Meter. Dafür sind Linien auf dem Fußboden aufgeklebt. Und, so Geier: „Es besteht eine absolute Maskenpflicht.“

Nur 20 bis 25 Kunden dürfen gleichzeitig in die Bücherei

Außerdem sind maximal 20 bis 25 Menschen in der Bücherei erlaubt. Jeder Kunde soll einen der neuen, orangenen Einkaufskörbe für die Ausleihe nutzen. Wenn die Körbe alle sind, kommt erst mal keiner mehr in den Raum. Geier geht davon aus, dass es zu längeren Warteschlangen kommen wird, selbst wenn die Kunden ihre Buchauswahl zügig erledigen.

„Bitte Geduld und gute Laune mitbringen“, sagt die Leiterin. Und bittet auch darum, dass möglichst nicht alle gleich in den ersten Tagen kommen, um ihre Bücher zurückzubringen. Etliche Hundert Stück seien zurzeit verliehen. „Lassen Sie sich Zeit mit der Rückgabe! Alle Medien sind bis zum 4. Juni verlängert. Wir schreiben jetzt keine Mahnungen“, sagt Geier. Unter der Telefon-Nummer 0431/240961 können in Einzelfällen Absprachen außerhalb der Öffnungszeiten getroffen werden, bietet sie an.

Corona-Regeln : Ein Ordner steht an der Eingangstür

Damit es den Anstehenden vor der Bücherei nicht zu langweilig wird, will sie für Dienstag zusätzliche Zeitungen kaufen und verteilen. Am Eingang wird auch ein Ordner aufpassen, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Normalerweise berät Geier viele ihrer Kunden, doch auch das muss – zumindest vor Ort in der Bücherei – erst einmal ausfallen. Fragen will sie trotzdem beantworten, kündigt sie an. „Ich schreibe mir alle Fragen in ein Heft und notiere mir die Telefonnummer der Kunden, ich rufe sie dann später an.“

Alle Veranstaltungen, die für Mai geplant waren, fallen aus. Dafür bleibt noch bis zum 18. Juni der Flohmarkt im Eingangsbereich. „Den hatten wir vor Wochen gerade aufgebaut, und am nächsten Tag kam die Ansage zur Komplettschließung“, erinnert sich Geier. Viele günstige Bücher liegen zum Kauf bereit.

