Heikendorf

Diese Voraussetzung liegt erst dann vor, wenn die Nutzung von SFK-Schiffen in der ÖPNV-Vergünstigung der Card enthalten ist. Aber danach sieht es derzeit nicht aus.

Auf einen Kompromiss einigten sich die Gemeindevertreter hingegen beim Thema Tourismusabgabe. Auf die will die Gemeinde zwar trotz Corona-Einbußen vieler Betriebe zwar nicht ganz verzichten, bietet aber einen Kompromiss an durch Erhöhung des Gemeindeanteils bei der Abgabe von bislang 45 auf 60 Prozent. Und dies rückwirkend zum 1. Januar 2021.

FDP und HGV wollten Abgabe ganz abschaffen

Im Februar diesen Jahres hatte das Thema – wie KN-online berichtete – noch reichlich Unmut ausgelöst. Insbesondere der Heikendorfer Handels- und Gewerbeverein (HGV) hielt weitere finanzielle Belastungen von Betrieben in der Corona-Krise für „absolutes Gift“. Deshalb erhebe der HGV derzeit auch keine Mitgliedsbeiträge, um in der Corona-Krise ein Zeichen der Entlastung zu setzen. Das erwarte der HGV wir auch von der Gemeinde, hieß es damals.

Auch die Liberalen kritisierten die Abgabe. Durch die Corona-Pandemie sähen sich viele Unternehmen in Heikendorf in ihrer Existenz bedroht und/oder kämpften um ihr wirtschaftliches Überleben, hieß es in der FDP-Antragsbegründung, die laut Bürgermeister in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter aber zurückgezogen wurde.

Bürgermeister spricht von "gutem Kompromiss"

Dass die Gemeinde nun zugunsten der Heikendorfer Betriebe den 60-Prozent-Löwenanteil der Tourismusabgabe – insgesamt rund 80 000 Euro pro Jahr – schultern will, hält Tade Peetz auf Nachfrage für einen „guten Kompromiss und ein richtiges Zeichen in schwierigen Zeiten“. Für eine komplette Aufhebung der Abgabensatzung habe die Gemeindevertretung aber „keine Notwendigkeit“ gesehen.

Zum Hintergrund: Grundlage für die Entrichtung der Tourismusabgabe in Gemeinden mit wirtschaftlichen Vorteilen durch den Tourismus wie Heikendorf ist eine Ende 2020 von der Gemeindevertretung (mit Gegenstimmen der FDP) verabschiedete Satzung. Danach müssen Betriebe je nach Größe und Umsatz prozentual gestaffelt die Abgabe entrichten. Laut Tade Peetz können das „marginale“ Beträge von unter 100 Euro sein oder aber auch größere von bis zu „einigen Tausend“ Euro pro Jahr.

SFK fürchtet starke Einnahmeverluste

Ab wann die Ostseecard Heikendorfs touristische Attraktivität steigern könnte, ist noch unklar. Zwar votierten die Gemeindevertreter grundsätzlich für eine Teilnahme Heikendorfs an dem Modellprojekt eines ebenso preisgünstigen wie fahrscheinlosen ÖPNV für Touristen, das 2022 starten soll (KN-online berichtete). Dies allerdings mit einem klaren Vorbehalt: Die Ostseecard müsse die Nutzung von Schiffen der SFK-Förde-Fährlinie mit enthalten.

Doch bislang will die SFK da (noch) nicht mitziehen. Zumindest so lange nicht, bis Klarheit herrsche über zu erwartende Mindereinnahmen durch die Ostseecard, teilte das Kieler Unternehmen auf Nachfrage bereits schriftlich mit.

Fahrgastzahl für Fähren ist nur schwer kalkulierbar

Als Begründung für die Zurückhaltung nannte das Unternehmen insbesondere die nur schwer kalkulierbare Zahl möglicher Feriengäste, die die touristisch attraktive Fährlinie F1 nutzen könnten. Die SFK schließe derzeit eine Teilnahme am Projekt nicht aus, hieß es. Allerdings gehe die SFK aufgrund des Klärungsbedarfes nicht davon aus, bereits 2021 dabei sein zu können, teilte die Pressestelle mit: Voraussetzung für eine Teilnahme sei der „vollständige Ausgleich sämtlicher Einnahmeverluste“.

Ganz umsonst ist das verlockende ÖPNV-Angebot aber auch für Touris nicht. Sie würden nach aktueller Kalkulation der Gemeinde ab Januar 2022 voraussichtlich 50 Cent pro Person/Nacht entrichten – ganz gleich, ob sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen wollen oder nicht. Der Beitrag käme zur Kurabgabe von 2,50 Euro pro Nacht/Person hinzu.