Wie soll sich die Gemeinde Kirchbarkau für die Zukunft aufstellen? Um diese Frage zu klären, brachte die Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung ein Dorfentwicklungsverfahren zur „Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung“ auf den Weg.

Kirchbarkau packt Dorfentwicklung an

Von Silke Rönnau