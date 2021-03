Laboe

Die Schwimmhalle in Laboe wird nach dem Corona-Lockdown nicht wieder öffnen. Die Türen der Meerwasserschwimmhalle bleiben nun endgültig geschlossen. Das hat die Gemeindevertretung am Dienstagabend so beschlossen.

Vorausgegangen war dieser Entscheidung ein Antrag der LWG, die die Schwimmhalle aus Kostengründen schließen wollte. Von dieser Idee ließen sich die Befürworter nicht abbringen, obwohl laut Bürgermeister Heiko Voß die Schwimmhalle die Gemeinde trotz finaler Schließung 313.000 Euro in diesem Jahr kostet. Bei der von Voß in einem Gegenantrag vorgeschlagenen Teilschließung wären es nur 15.000 Euro mehr gewesen, so argumentierte er. Wie hoch die Betriebskosten bei einer Schließung beziehungsweise Teilschließung in den Folgejahren wären, wurde allerdings nicht erläutert.

Unterstützung von CDU und SPD

Unterstützung fand die Schwimmbad-Schließung bei CDU und SPD. Grüne und Karl-Christian Fleischfresser (parteilos) stimmten gegen die Schließung und kritisierten die Entscheidung scharf.

Alle Seiten gaben in der Gemeindevertretung noch einmal alles, um mit den eigenen Argumenten zu überzeugen. Die Stimmung war angespannt. Es gab emotionale Reden, Appelle an die Vernunft und gegenseitige Vorwürfe – teilweise schwere. Nach der Entscheidung gegen die Meerwasserschwimmhalle gab es Tränen im Publikum. Einige Zuhörer verließen den Raum.

Förderverein Schwimmhalle und TV Laboe im Publikum

Neben Kai-Uwe Dörr, Vorsitzender des TV Laboe, versuchte auch Manfred Krutzinna vom Förderverein der Schwimmhalle nochmals, bei den Gemeindevertretern und Gemeindevertreterinnen durchzudringen: "Der Bedarf entsteht nicht erst, wenn eine neue Schwimmhalle da ist, sondern der Bedarf ist jetzt da."

Maren Biewald (Grüne) knüpfte an die Alternative zur Teilschließung der Schwimmhalle an. "Ihr wollt die Halle wegen 15.000 Euro schließen. Dafür fehlt mir jedes Verständnis", wandt sie sich an die LWG. Die Entscheidung aus dem Werkausschuss zur Schließung der Schwimmhalle sei kurzsichtig gewesen.

LWG verteidigte sich gegen Grünen-Kritik

Jan Plagmann (LWG) reagierte auf den Vorwurf von Biewald: "Wir stellen den Antrag nicht wegen 15.000 Euro. Diese Zahlen waren uns bis gestern (Montagabend) nicht bekannt. Natürlich können die Kosten nicht von jetzt auf gleich auf null heruntergeschraubt werden, aber wenn wir die Halle nicht schließen, laufen sie immer weiter."

Emotional wurde Karl-Christian Fleischfresser (parteilos) in seiner Ansprache. "Die Halle einfach zu schließen, ist nicht zu Ende gedacht. Es gibt keine Alternative – über Jahre. Gleichzeitig haben wir einen Baukörper am Strand, der leer steht."

Mahnung zu respektvollem Umgang

Innerhalb der hitzigen Auseinandersetzungen mahnte Günter Petrowski (CDU), zu einem respektvolleren Umgang untereinander zurückzufinden. Außerdem betonte er, dass anderer Meinungen zu akzeptieren seien.

Enttäuscht über die Schließung zeigte sich TVL-Vorsitzender Dörr: "In dieser Entscheidung hat die Bedeutung der Schwimmhalle für die Laboer und Laboerinnen keine Rolle gespielt." Unter anderem den 300 Vereinsmitgliedern der Schwimmsparte werde man keine Alternative bieten können. "Wir erwarten, dass viele dem Verein kündigen werden", sagte Dörr betroffen, aber gefasst.

Grüne reagieren auf die Entscheidung zu Schließung

In einer Pressemitteilung reagierten die Grünen am Mittwoch auf die Entscheidung der Gemeindevertretung. "Diesen Standort nun grundlos – grundlos, da wir erneut einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf für 2021 vorliegen haben – schließen zu wollen, ist eine Ohrfeige für die Bürgerinnen und Bürger der Region", verurteilt Grünen-Sprecher Michael Meggle die Antragsbegründung und Zielsetzung der LWG.

Zum geplanten Neubau gab es in der Gemeindevertretung ebenfalls Neuigkeiten. Bürgermeister Voß berichtete, dass zwei infrage kommende Standorte für den Neubau jetzt in die Wirtschaftlichkeitsprüfung eingingen.

Wirtschaftlichkeitsprüfung soll Klarheit bringen

Bei der Fläche 3 der Standortanalyse, östlich des Professor-Munzer-Rings und im Strandbereich, handele es sich um eine Sonderbaufläche für Tourismus. Ein Behördengespräch habe ergeben, dass diese Fläche grundsätzlich geeignet sei, eventuell mit einer Erweiterung in das Landschaftsschutzgebiet. Fläche 5 der Standortanalyse, ein Waldgebiet am Steiner Weg, werde nun ebenfalls wirtschaftlich geprüft. "Hier wäre der Eingriff geringer, weil es sich nicht um ein Landschaftsschutzgebiet handelt, jedoch wären hier bauliche Maßnahmen für eine Zufahrt erforderlich."