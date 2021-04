Schönberg

Es ist acht Wochen her, dass ein Feuer 18 Klassenräume der Gemeinschaftsschule Probstei vernichtet hat. Jetzt haben Schulleiter Timo Hepp und Konrektor Heiko Lükemann letzte Hand angelegt, um das neue zweigeschossige Containergebäude startklar zu machen. Sie freuen sich auf die Schüler, die am Montag in den fabrikneuen Containern ihre Klassenräume vorfinden, ausgestattet mit neuen Möbeln und elektrischen Whiteboards.

Schnelle Entscheidung für Container

Ihr besonderer Dank geht nicht nur an die Firmen, die „sehr zügig gearbeitet haben“, sondern vor allem an den Schulträger, der mit schnellen Entscheidungen dafür gesorgt habe, dass die Container angeschafft werden konnten. Der Schulverband wendet dafür rund 270.000 Euro für die Miete der 36 Container über zwei Jahre auf.

Rund 150 Schüler der sechsten und siebten Klassen sowie eines neunten Jahrgangs werden dort unterrichtet. Neben den acht Klassenräumen zwischen 42 und 58 Quadratmetern gibt es auf jeder Etage zwei Sanitärräume sowie ein innenliegendes Treppenhaus. Um den Begegnungsverkehr der Schüler zu minimieren, werde man auch die Fluchttreppe als Ausgang öffnen, kündigte Hepp an.

Neubaupläne für 18 Klassenräume

Neues Mobiliar wurde ebenfalls angeschafft, das dann auch für das neue Schulgebäude verwendet werden soll. Die Pläne dafür, so kündigte Lutz Schlünsen an, seien bereits in Arbeit. „Wir werden die Prozesse beschleunigen und denken, in der Sitzung am 10. Mai die Neubaupläne verabschieden zu können“, so Schlünsen.

Mit dem Neubau werden dann die abgebrannten 18 Klassenräume wieder hergestellt. Derzeit laufen noch Sanierungsarbeiten in der Aula und im Biologie-Raum, der sogenannte Checkpoint Charly soll nach den Ferien wieder nutzbar sein, auch die Verwaltung sitzt bereits wieder an ihrem Platz.