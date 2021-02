Nach dem Feuer in der Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg am Sonntag läuft der Distanzunterricht für die meisten Schüler wieder. Die Prognose für die Abgangsklassen lautet: Kommende Woche kann es wieder losgehen. Sieben Klassenräume sind zerstört. Die Grundschule bleibt noch geschlossen.