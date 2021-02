Schönberg

Fast herrscht gespenstische Stille auf dem Schulcampus. Der ist mit rot-weißem Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ umzäunt, um den Brandort direkt werden Bauzäune aufgestellt, wie Schulverbandsvorsteher Lutz Schlünsen bei einem Ortstermin am Tag nach dem Feuer berichtete. Die Kommunikation mit den Eltern noch am Sonntagnachmittag hatte funktioniert: Kein Elternteil, keine Kinder, keine Lehrer standen am Montagmorgen vor der Schule. Am Vormittag hatten Polizei, Feuerwehr, Schule, Gemeinde und Amtsverwaltung über das weitere Vorgehen beraten. Soviel ist klar: Die Schulgebäude und die Sporthalle sowie der Hort bleiben weiterhin geschlossen. Das Institut für Schadensforschung nimmt die Arbeit auf, Messungen in allen Räumen des gesamten Schulzentrums sollen gesundheitliche Beeinträchtigungen ausschließen.

iServ ist wieder aktiv

Die sanfte Hoffnung für Grundschule und Förderzentrum liege auf Mittwoch, doch das müsse die Untersuchung ergeben. Der vor den Flammen gerettete Server und die schulinterne Plattform iServ ist wieder aktiv, sodass das Distanzlernen bereits wieder läuft. Für die Abgangsklassen wagt Schulleiter Timo Hepp die Prognose: „Ziel ist, dass in der kommenden Woche die Abgangsklassen wieder starten können, es sind noch einige Klausuren vor den Abi-Prüfungen zu schreiben, das Zeitfenster ist eng“, so der Schulleiter.

Sieben Klassenräume zerstört

Die erste Bestandsaufnahme fällt traurig aus: Sieben Klassenräume, vorrangig der Teil der sechsten Klassen mit Gruppenraum und Lerngärten, sind vernichtet. Hinzu kommt der gerade erst vor einem halben Jahr neu möblierte Fachraum für Werken, auch der Fachraum für Textillehre ist zerstört, ebenso die alte Aula und die Lehrküche. Das Hausmeisterbüro mit der kompletten Werkstatt einschließlich Maschinen sind außerdem vernichtet. Dennoch strahlt Hepp strahlt Optimismus: „Es ist schön zu sehen, wie viel heil geblieben ist. Das bisschen Feuer schadet der Qualität unserer Schule nicht. Die Eltern melden ihre Kinder trotzdem an, gerade erst heute früh hatten wir fünf Neuanmeldungen“, so Hepp weiter. Das übernehmen die Sekretärinnen, die für den Übergang im Schönberger Rathaus einen Arbeitsplatz erhalten haben. Er sei vom Krisenmanagement beeindruckt. „Die Schulen werden hier nicht allein gelassen“, sagte Hepp.

Lob von Bildungsministerin Prien

Auch Bildungsministerin Karin Prien ließ sich am Nachmittag in einer Telefonkonferenz von den Schulleitern und dem Verbandsvorsteher sowie Bürgermeister Peter Kokocinski als Standortgemeinde ins Bild setzen und bot ihre Unterstützung an. Sie lobte ausdrücklich den Fahrplan, den alle Beteiligten gemeinsam entwickelt hatten, und den guten Zusammenhalt vor Ort.

Kurzfristig werden Container angeschafft

Lutz Schlünsen vom Schulverband Probstei betonte, es werde jetzt „sehr schnell“ anstelle des abgebrannten Traktes ein neues Gebäude errichtet. Bis dahin sollen kurzfristig Container angeschafft werden, die Vorrichtungen dafür seien noch aus der Bauphase vorhanden, die könne man nutzen, so Schlünsen. Er bedankte sich für das professionelle Arbeiten aller Einsatzkräfte.

Wichtige Erkenntnisse für die Feuerwehr

Einsatzleiter Jörg Matthies wies darauf hin, dass er aus dem Einsatz auch wichtige Erkenntnisse gewinne, die bei der Planung und Umsetzung des neuen Sportzentrums einfließen müssten. Zwei Schwerpunkte: Die Löschwasserversorgung und die Außenwege. Beides gestaltete sich vor Ort schwierig. Sowohl der Standort für die Feuerwehrdrehleiter hatte sich als problematisch erwiesen, als auch der lange Weg der Wasserversorgung, wie der Laboer Wehrführer Volker Arp während des Einsatzes berichtet hatte. Durch die lange Zuleitung war die Versorgung mehrfach zusammengebrochen. Im Einsatz waren zwei Drehleitern.

Ein großes Lob zollte Matthies allen Kräften vor Ort. „Alles ist gut gelaufen, alle haben professionell zusammengearbeitet. Die Gewerbetreibenden haben sofort die Versorgung sichergestellt. Es ist ein gutes Gefühl, so gut aufgestellt zu sein“, so Matthies.

Brandursache wird weiter ermittelt

Keine Aussage gab es bisher zur Brandursache, die Ermittlungen laufen vor Ort, die aufgebrochene Tür wurde untersucht, ob und welchen Zusammenhang dieser Schaden mit dem Brand hat, ist noch unklar.

Die Anmeldung für die Gemeinschaftsschule ist zu erreichen unter Tel. 04344/3060 oder mobil 0152-28527449.