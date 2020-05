Wer erinnert sich an den Tonbandskandal?

Heikendorf

Grau und staubig ist das Papier, das Ursula Lange an ihrem Esstisch in der Küche durchblättert. In Heftchen gebunden oder gleich als mehrere Jahrgänge zusammengefasst, hält sie die gedruckte Geschichte ihrer Heimat in der Hand.

„Heikendorfer Anzeiger“ steht vorn drauf, daneben ist das Gemeindewappen zu sehen. Einen Farbdruck gab es noch nicht. „Ich habe als erstes geguckt, wer 1967 mit mir alles geheiratet hat“, sagt Ursula Lange, während sie die vergilbten Bände aus den 1960er-Jahren wälzt. „Das ist ganz schön interessant. Früher kannte hier ja jeder jeden.“

Geschichte Heikendorfs : 1913 wuchsen Möltenort und Altheikendorf zusammen

Die 73-Jährige selbst ist in dem Heikendorfer Ortsteil Möltenort geboren. „Alter Möltenorter Adel“, scherzt sie. Denn so sehen es fast alle, die ihre Wiege einmal im strandnahen Teil der Gemeinde stehen hatten: einmal Möltenorter, immer Möltenorter.

Auch wenn die Eingemeindung schon Jahre zurückliegt. 1913 war das nämlich, als Möltenort und Altheikendorf zusammenwuchsen.

Der Grund: Der Ausbau des Fischereihafens überstieg damals die Finanzkraft der kleinen Gemeinde am Meer um ein Vielfaches, sodass die Altheikendorfer zum Rettungsanker wurden.

In der Geschichte Heikendorfs sorgte ein Ortsteil für Furore

Es entstand die Gemeinde Heikendorf, in der ein weiterer Ortsteil für Furore sorgte: Kitzeberg. Aus dem Schrevenborner Amtsarchiv heißt es: „Die ersten Käufer der Grundstücke waren Hamburger oder Kieler Kaufleute, Professoren der Kieler Universität oder Offiziere der kaiserlichen Marine.“

Doch Ursula Lange interessiert sich mehr für die jüngere Geschichte, die sie in den Ortsblättern nachlesen kann. Die historischen Dokumente auf ihrem Küchentisch stammen unter anderem aus dem Nachlass der Heikendorferin Amanda Sindt (geb. Steffen), die 1979 verstorben ist.

Ihre Sammlung wurde von dem Mann ihrer Nichte Antje Lage ( geb. Peters), die in Brodersdorf lebten, weitergeführt. Als der Mann kürzlich starb, brachte Antje Lage den Korb voller Erinnerungen zurück nach Heikendorf – zu Ursula Lange.

Dort sind sie gut aufgehoben, denn die Rentnerin sammelt nach eigenem Bekunden „alles, was über Heikendorf anfällt“.

Geschichte Heikendorfs hält Skandal bereit

Auch ihr Sohn Sven (42), der im Bereich Stadtplanung arbeitet, teilt die Leidenschaft für den gemeinsamen Heimatort mittlerweile. Er hat die historischen Dokumente intensiv gelesen und einige Stellen mit orangefarbenen Klebezetteln versehen.

Besonders spannend ein Protokoll der Gemeindevertretersitzung vom Mai 1963: „Mißbräuchliche Anwendung eines Tonbandgerätes durch den Gemeindevertreter Gerhard Lindenau“, heißt es unter dem Tagesordnungspunkt 9.

Was damals genau los war, erinnert Ursula Lange nicht. Sie war damals 17 Jahre alt und hatte andere Dinge im Kopf als Kommunalpolitik.

Nur so viel: „Die Beteiligten, Gerhard Lindenau und Charly Bauer, waren Schwager.“ Am Ende des Tonbandskandals kam es zu einem Rücktritt des ersten stellvertretenden Bürgervorstehers Gerhard Lindenau. So liest es Ursula Lange in den alten Anzeigern.

Geschichte Heikendorfs eng mit Maler Blunck Heinrich verknüpft

Doch es gibt noch viele Dinge, an die sie sich gut erinnert. 1960 wurde die Schmiede ihres zukünftigen Schwiegervaters in der Ortsmitte abgerissen. „Nach dem Krieg fuhren immer weniger mit Pferd und Wagen, das Gut Schrevenborn kaufte die ersten Trecker.“

Viele Jahre lang kellnerte sie in dem legendären Hotel Friedrichshöh, das oberhalb des Stinnes-Parkes auch viele Tagesgäste aus Kiel mit dem Dampfer anlockte. „Der Maler Heinrich Blunck hat seine Zeche immer mit Bildern bezahlt. Deswegen hingen in dem Hotel so viele Werke von ihm an den Wänden.“

1963 starb der Heikendorfer Künstler. Das Hotel Friedrichshöh musste 2000 dem Wohnungsbau weichen. „ Heikendorf hat sich ganz schön verändert“, sagt Ursula Lange. Besonders in den letzten Jahren seien viele Neubauten dazu gekommen.

Sonderausgabe soll in allen Heikendorfer Haushalten verteilt werden

Von dem einst bäuerlichen Dorf, das nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst einen Boom in der Fischerei erlebte, ist nicht mehr viel übrig.

Für einen Segen hält Ursula Lange allerdings den Bau der B502, die 2002 fertiggestellt wurde, woran sie sich noch gut erinnert. „Da sind mein Mann und ich vor der Freigabe mit dem Fahrrad die neue Straße entlang gefahren. Frech wie wir waren.“

Eine Sonderausgabe des Heikendorfer Anzeigers mit Textauszügen aus den Jahren 1961-69 wird in diesen Tagen von der Gemeinde auf Grundlage der Sammlung herausgegeben. Das Heft soll in allen Heikendorfer Haushalten verteilt werden.

