Trotz Corona sind Grundstücke gefragt

Schönkirchen

„Das Kaufinteresse an Flächen im jetzt voll erschlossenen Gewerbegebiet Söhren V ist unvermindert hoch“, betonte der Bürgermeister im Gespräch mit KN-online. Sogar eine Warteliste gebe es dafür schon. Und die Neueröffnung eines Baumarktes inklusive Gartencenter an der Schönberger Landstraße 11 stehe ebenfalls kurz bevor.

Der Verwaltungschef lässt einen zufriedenen Blick schweifen über das 10,5 Hektar große Gewerbegebiet, durch das sich eine frische Asphaltlinie schlängelt. Laster, Pkw und Radler nutzen die erst Anfang April fertiggestellte Erschließungsstraße (Pahlblöken) zwischen B502 und Söhren V mit einer Selbstverständlichkeit als habe es sie schon immer gegeben.

Der erste Firma errichtet ihr Gebäude

Auch der erste Bagger auf dem für insgesamt 11,5 Millionen Euro erschlossenen Gewerbeareal (inklusive fünf Millionen vom Land) reckt seinen Giraffenhals aus gelbem Stahlrohr in den Frühlingshimmel. „Auf dieser Fläche entsteht eine Firma für Elektronik-Bauteile, die eng mit Partnern in Skandinavien zusammenarbeitet“, sagt der Bürgermeister mit einem gewissen Stolz in der Stimme, als sei er selbst der Bauherr.

Auch sonst laufe es rund mit der im vergangenen Jahr begonnenen Vermarktung der Gewerbeflächen. Rund zehn Prozent davon seien inzwischen bereits verkauft, weitere etwa 40 Unternehmen hätten ernsthaftes Kaufinteresse bekundet. So viele, dass die Gemeinde weitere Interessenten auf eine Warteliste setzen musste.

Bis Ende des Jahres sollen alle Grundstücke weg sein

Fast jede Woche sitze er beim Notar, berichtet Gerd Radisch, manchmal sogar mehrmals in der Woche, um einen Verkauf zu beurkunden. „Wenn das so weitergeht, dann sind alle Flächen bis zum Jahresende verkauft.“ Bei anderen Gewerbegebieten dieser Größe dauere das weitaus länger: zwei bis drei Jahre.

Warum das trotz Corona so schnell geht? Der Bürgermister erklärt sich das so: Schönkirchen sei eben ein „echter Wirtschaftsstandort“, ebenso nah an der Großstadt Kiel wie an den Ostseestränden, zudem verkehrstechnisch bestens erschlossen: „Das spricht alles für uns.“

Gemeinde erhofft sich 400 Arbeitsplätze

Als Beleg für die Attraktivität des Standortes führt Radisch die Branchenvielfalt der ansiedlungswilligen Unternehmen an: Stahlbauer, Sanitär- oder Trockenbaubetriebe, Elektronik-Bauteile-Produktion, Verwaltung. Eine gute Mischung mittelständischer Betriebe. Solche, die vom Land als förderfähig eingestuft sind, zahlten pro Quadratmeter Gewerbefläche 60 Euro, die ohne Förderung 110 Euro pro Quadratmeter.

Natürlich dürfe und wolle sich die Gemeinde nicht bereichern am Flächenverkauf, weil Gewinne ja auf Landeszuschüsse angerechnet würden. Trotzdem ziehe Schönkirchen absehbar beträchtlichen Gewinn aus Söhren V.

Die dort erhofften 400 Arbeitsplätze in den angesiedelten Unternehmen spülten mit einiger Sicherheit zusätzliches Geld durch mehr Gewerbe- und Einkommenssteuern in die Gemeindekasse: „Insofern haben meine Amtsvorgänger mit Söhren V eine kluge Entscheidung getroffen.“

Künftig sollen weitere Geschäfte und Wohnungen entstehen

Der am Jahresbeginn eröffnete Rewe-Supermarkt und das jetzt fertige Ärztehaus inklusive Apotheke markieren aber erst den Beginn umfangreicher Bauprojekte – nicht nur was die im Gewerbegebiet im hinteren Teil von Söhren V betrifft.

Auch auf der 10.700 Quadratmeter großen Brachfläche neben dem Supermarkt-Komplex direkt an der Schönberger Landstraße wird sich absehbar einiges tun: Je zu 40 bis 60 Prozent entstehen in diesem „Mischgebiet“ nach Abschluss der Planungen weitere Geschäfte und Mietwohnungen. „Der Bedarf dafür in Schönkirchen ist jedenfalls da“, glaubt Gerd Radisch: „Insofern wird Söhren V der Gemeinde mit einiger Sicherheit einen richtigen Schub nach vorne geben.“

