Stadt hofft auf 285 neue Arbeitsplätze

Schwentinental

Schon jetzt herrscht Betriebsamkeit im älteren rund 17 Hektar großen Teil des Gewerbegebiets „ Dreikronen“. Jetzt sollen noch einmal 7,5 Hektar dazukommen. Schon nach den Sommerferien rücken die ersten Bagger an. Denn das erste große Unternehmen wartet bereits, um dort seinen neuen Standort zu errichten.

Noch bieten die ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen, die die Stadt in den vergangenen Jahren erwarb, aber vor allem Gräsern und Insekten reichlich Platz zur Ausbreitung. Das soll sich allerdings im Spätsommer mit dem Beginn umfangreicher Erdarbeiten ändern. „Ziemlich aufwändig“ seien die nötigen Erdbewegungen, berichtet der für Tiefbau zuständige Fachmann im Schwentinentaler Bauamt, André Schleemann.

Anzeige

Bagger müssen große Höhenunterschiede ausgleichen

Schließlich müssten teilweise mehr als 20 Meter Höhenunterschied auf dem hügeligen Areal an der Preetzer Chaussee zunächst ausgeglichen werden. Spätestens bis Ende März soll das Gelände für eine Bebauung vorbereitet sein – vielleicht auch früher, wenn das Wetter den Bauleuten gnädig sei.

Weitere KN+ Artikel

Dem Tiefdruckspezialisten Hell Gravure dürfte ein schneller Baufortschritt mehr als recht sein. Denn das namhafte Unternehmen mit langjährigem Firmensitz in Kiel hat sich schon längst eines der großen Grundstücke (26000 Quadratmeter) im erweiterten Gewerbegebiet Schwentinentals als neuen Firmensitz gesichert (KN-online berichtete).

Hell investiert zweistelligen Millionenbetrag

Nach eigenen Angaben will der führende Anbieter für Gravuranlagen zur Herstellung von Verpackungen oder dem Druck von Zeitschriften einen zweistelligen Millionenbetrag für einen Neubau mit rund 10000 Quadratmetern Nutzfläche für rund 140 Mitarbeiter in die Hand nehmen. Am langjährigen Standort in Kiel-Wellingdorf sah das Unternehmen keine Entwicklungsperspektive mehr.

Das aus den 1960er-Jahren stammende Gebäude im Philipp-Reisweg sei mit seinen 8000 Quadratmetern Nutzfläche nicht nur zu klein, sondern erfülle auch nicht die modernen Anforderungen an Aufteilung und Infrastruktur.

Nachfrage nach Grundstücken ist da

„Genau das können wir bieten“, erklärte die Büroleitende Beamtin im Schwentinentaler Rathaus, Martina Hansen. Die Anbindung des Gewerbegebiets an große Straßen, wie auch an weitere Infrastrukturen sei gegeben. Diesen Standortvorteil wolle Schwentinental natürlich für seine weitere wirtschaftliche Entwicklung nutzen.

Dazu beitragen sollen vor allem die zusätzlichen 285 Arbeitsplätze, die sich die Stadt insgesamt von der Erweiterung des Gewerbegebietes erhofft. Die Nachfrage von Unternehmen nach Grundstücken ist laut Martina Hansen bereits vor Baubeginn „jedenfalls sehr rege“.

Einzelhandel wird es nicht geben

Ganz umsonst sind zusätzliche Arbeitsplätze jedoch nicht. So liegt der Eigenanteil der Stadt an den Gesamtkosten (rund sieben Millionen Euro) derzeit bei 540000 Euro. Rund drei Millionen Euro gibt das Land dazu, etwa 3,4 Millionen sollen aus dem Verkauf der Grundstücke zusammenkommen. Eines ist aber laut Bauamtsleiterin Sabine Conrad dort nicht geplant: „Einzelhandel so wie im Ostseepark wird es keinen geben.“

Weitere Nachrichten aus Plön lesen Sie hier