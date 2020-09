Preetz

„Ein Warndreieck war bisher das Schnellste, das war nach zehn Minuten weg“, erzählt Janine Wergin. Sie hatte die Idee zu diesem ungewöhnlichen Nachbarschaftsprojekt. Der weiße Schrank vor dem weißen Haus in der Wilhelm-Raabe-Straße 104 hat selbst eine Sperrmüll-Vergangenheit. Vor Regen geschützt warten dort Bücher auf neue Leser, Geschirr, eine Porzellanpuppe, Weihnachtsdeko, Pflanzen, Wachsmalstifte, ein Nussknacker, Shampoo und vieles mehr.

Jeder darf geben und nehmen

„Im Sinne von Nachhaltigkeit, des Umweltgedankens und als Nachbarschaftsprojekt kann jeder dort Dinge reinlegen, die er nicht mehr braucht, die für andere aber nützlich sein könnten“, erklärt Wergin ihr Projekt. „Jeder kann Dinge aus dem Schrank mitnehmen, die er mag. Es gibt kein Tauschprinzip.“ Es dürfe auch nur etwas gebracht oder mitgenommen werden. Alles ohne Geld, denn Dinge hätten losgelöst von ihrem Warenwert einen Nutzen und könnten Freude bereiten. Zu Beginn sei der Schrank zweimal komplett leergeräumt worden. „Das war vielleicht ein Flohmarktverkäufer“, mutmaßt Janine Wergin. „Das können wir nicht verhindern. Aber ich hoffe, dass die Sachen weiter genutzt werden.“

Gib- und Nimm-Schrank hat Stammkunden

Seit Anfang August steht der Schrank gut sichtbar an der rege befahrenen Straße. Vor einem Jahr ist die junge Familie in die Nummer 104 gezogen. „Ich wollte schon immer so einen Schrank machen“, sagt die Mutter einer zweijährigen Tochter. „Wenn man ein Kind hat, denkt man anders über Konsum nach.“ Durch ihre frühere Arbeit als Journalistin habe Wergin viel über Umsonstläden geschrieben. „Das Thema hat mich nicht losgelassen.“ Sie ist Mitglied in der Kieler Sharing Community Glückslokal in der Alten Mu und verweist auf Tauschprojekte wie das Bökerhus in Schellhorn und den Bücherschrank am Preetzer Krankenhaus. Ihr Gib- und Nimm-Schrank in der Wilhelm-Raabe-Straße 104 habe schon Stammkunden, so Wergin. „In den Ferien sind regelmäßig Kinder gekommen.“ Janine Wergin hofft auf eine Etablierung ihres Schrankes. Ihr Zukunftstraum: In ihrer Einliegerwohnung einen Umsonstladen eröffnen.

