Corona-Krise auf dem Reiterhof

Es ist leer auf dem Reiterhof Gläserkoppel in Wahlstorf. Wo sonst reges Treiben herrscht, Ponys und Pferde geputzt und gesattelt werden, kleine Gruppen zu einem Ausritt aufbrechen, gelacht und geredet wird und Ausbilder ihre Schüler zur nächsten Reitstunde abholen, ist Totentanz. So beschreibt Hofchefin Susi Först die Situation auf dem Reiterhof Gläserkoppel in Wahlstorf.

Reiterhof Gläserkoppel in Wahlstorf : Kein Reitunterricht wegen Corona

Schulbetrieb und -unterricht sind bis auf weiteres ausgesetzt. Für den Reiterhof Gläserkoppel in Wahlstorf bedeutet das mehr als 70 Prozent Einnahmeausfall – nur über die Einsteller kommt noch Geld rein.

Über die Osterferien hätte der Reiterhof Gläserkoppel in Wahlstorf Feriengäste gehabt, geplante Kurse für Pferdeführerscheine mussten abgesagt werden, Reitprüfungen fallen aus und die Ferien-Einsteigerkurse können ebenso wie verschiedene Seminare nicht stattfinden.

Tägliche Fixkosten für Boxenreinigung, Einstreu, Futtermittel, Hufschmied und Tierarzt kann der Reiterhof Gläserkoppel in Wahlstorf nicht erwirtschaften. „Wir sind ein anfängerprädestinierter Basisstall“, erklärt Susi Först. „Deshalb müssen mehr als Dreiviertel der Reiter zu Hause bleiben, oder sie kommen nicht, weil sie öffentliche Plätze meiden oder selbst durch die Corona-Krise finanziell klamm sind.“

Auch auf dem Reiterhof Gläserkoppel in Wahlstorf gelten Abstandsregeln

Nur Reitschüler, die eigenständig ein Pferd vorbereiten, reiten und nachher versorgen können, darf Först als Notbewegungshelfer nehmen. „Das kann nur rund ein Viertel unserer Reitschüler“, sagt Mitarbeiterin Merle Timm.

Dabei seien bei der Versorgung und Bewegung der Pferde Kontakte zu anderen Reitern zu vermeiden sowie ein Abstand von mehreren Metern einzuhalten.

Sattel- und Zaumzeug auf dem Reiterhof Gläserkoppel in Wahlstorf weden täglich desinfiziert

Aufgrund der Corona-Krise sind Sportstätten für den Publikumsverkehr gesperrt – das betrifft auch Reitanlagen wie den Reiterhof Gläserkoppel in Wahlstorf. Im Einvernehmen mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung erwirkt, dass Pferde weiterhin versorgt werden dürfen.

Susi Först: „Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises Plön bestätigte uns dieses, dass die Gläserkoppel als eingetragener landwirtschaftlicher Reitbetrieb denselben aufrecht erhalten darf.“

Mindestabstand, Reiten im Freien und gesperrte Aufenthaltsräume sind jetzt Usus. Sattel-, Zaum- und Putzzeug, Türklinken und Werkzeuge werden täglich vom Personal desinfiziert. In eine Liste werden die Anwesenden eingetragen.

Drohen Pferden auf Reiterhof Gläserkoppel in Wahlstorf Verhaltensstörungen?

Bei Susi Först gehen die Pferde in normalen Zeiten zweimal pro Tag in den Unterricht, jetzt sind sie vormittags für drei Stunden auf dem Paddock und danach im Stall. Ein Paddock ist ein grasloser, eingezäunte Auslauf für Pferde. Die Paddock-Zeit kann die Bewegung des ausgefallenen Unterrichts nicht kompensieren. Das könne zu Koliken und zum Muskelabbau führen. „Nachher passt kein Sattel mehr.“

Regelmäßiges Putzen ist psychologische Ansprache und verhindert Parasitenbildung unter den Stalldecken. „Ohne genügend Bewegung können die Pferde Verhaltensstörungen entwickeln wie Gitterwetzen oder Beißen“, sorgt sich Först. Mit den Helfern könne nur die Hälfte der 40 Pferde pro Tag abgedeckt werden. Deshalb schickt Susi Först ihre sieben festen Mitarbeiter vom Reiterhof Gläserkoppel in Wahlstorf nicht in Kurzarbeit. „Ich brauche sie alle.“

Patenschaften für Ponys und Pferde auf dem Reiterhof Gläserkoppel in Wahlstorf möglich

Unverständnis zeigt die Chefin des Reiterhofs Gläserkoppel in Wahlstorf gegenüber der Allgemeinverfügung des Kreises Plön, keinen Reitunterricht mehr geben zu dürfen. „Warum darf ich keinen Einzelunterricht geben, wenn der Ausbilder sogar außerhalb der Reitbahn steht und alle vorgegebenen Hygienemaßregeln eingehalten werden? Damit wird vielen Reiterhöfen die letzte Einnahmequelle genommen.“

In ihrer Not bietet Susi Först auf der Internetseite des Reiterhofs Gläserkoppel in Wahlstorf Patenschaften für ihre Ponys und Pferde an. Auch über Futter-, Sach- oder Geldspenden freut sie sich. Susi Först sagt: „Gerade in dieser schweren Krise führen diese Gesten und das selbstlose Engagement so vieler Menschen zu einem großartigen Gemeinschaftsgefühl.“

