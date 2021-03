Preetz

Architekt Philipp Eick stellte die Pläne am Mittwoch im Ausschuss für Bauplanung vor. „Das Hochhaus an der Sudetenstraße befindet sich nicht mehr im besten Zustand“, berichtete er.

Leer stehende Wohnungen würden schon nicht mehr vermietet, um das Gebäude nach und nach freizubekommen. Zusammen mit dem zweiten Hochhaus in der Breslauer Straße gebe es dort 64 Wohnungen. Schon im November 2019 waren erste Pläne vorgestellt worden.

Nach dem Abbruch sollen Mehrfamilienhäuser mit Klinkerfassade gebaut werden, überplant werde auch ein derzeitiger Garagenstellplatz an der Breslauer Straße. Vorgesehen seien dreigeschossige Gebäude mit einem zusätzlichen Staffelgeschoss.

88 barrierefreie Wohnungen geplant

So könnten 88 Wohnungen – 24 mehr als bisher – errichtet werden, vorwiegend Zwei-Zimmer-Wohnungen, aber auch andere Größen. Alle seien barrierefrei über einen Aufzug erreichbar, einige sollen bereits seniorengerecht ausgestattet werden. „Seniorengerechte Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen sind besonders gefragt“, berichtete Bürgermeister Björn Demmin.

Die Erschließung erfolge über eine neue Trasse (als Feuerwehrzufahrt sowie für Post- und Paketboten) von der Breslauer bis zur Sudetenstraße. Unter den Mehrfamilienhäusern soll eine große verbindende Tiefgarage mit Zufahrten von der Sudeten- und Breslauer Straße entstehen.

Außen-Stellplätze seien nur im Bereich Sudetenstraße geplant, wo jetzt die Garagen stehen, erläuterte Eick. „Pro Wohnung ist ein Stellplatz vorgesehen.“

PV-Anlagen auf den Dächern

Die Tiefgarage diene auch als Versorgungsachse mit Nahwärme für die Wohnungen. Auf die leicht geneigten Dächer der Gebäude in Ost-/West-Ausrichtung wolle man Fotovoltaik-Anlagen mit möglichen Mieterstrommodellen setzen. Damit unterstützt man das Ziel der Stadt Preetz, bis 2030 klimaneutral zu sein.

Weil ein Hochhaus schon jetzt nah an der Waldgrenze stehe, dürfe auch eines der Mehrfamilienhäuser bis auf 20 statt der üblichen 30 Meter an die Bäume heranrücken. Die Mehrfamilienhäuser würden mit einer Mischung aus Loggia und Balkon gebaut.

Vier Vollgeschosse statt Staffelgeschoss

Henning von Schöning (Grüne) schlug vor, statt eines Staffelgeschosses ein Vollgeschoss zu errichten. Das biete mehr Platz für PV-Anlagen und mehr Wohnraum. Das fand auch die Zustimmung des Architekten. „Vier Vollgeschosse sind leichter herzustellen.“

„Halten Sie Fahrradstellplätze in ausreichender Menge vor?“, fragte Ausschussvorsitzender Wolfgang Schneider (SPD). Auch für wertvolle E-Bikes sollten möglichst abschließbare Plätze entstehen. Fahrradstellplätze in der Tiefgarage halte er für unattraktiv, erklärte Eick. Man müsse noch in die Abstimmung gehen, wo Abstellmöglichkeiten auf dem Grundstück geschaffen werden könnten.

Ladesäulen für E-Bikes und Carsharing

Der Eigentümer habe großes Interesse, Ladesäulen für E-Bikes anzubieten. Man könne auch über ein Carsharing-Modell nachdenken. Von Schöning verwies auf den in absehbarer Zeit geplanten zusätzlichen Bahnhaltepunkt auf der Glindskoppel. „Das erhöht die Attraktivität der Wohnanlage“, meinte er und zeigte sich optimistisch, dass die Mieter deshalb mit einem Stellplatz auskämen.

Holger Slomka (FDP) warf ein, dass in den Hochhäusern vorwiegend Geringverdiener wohnten. „Können die sich die Wohnungen nachher noch leisten?“, fragte er. Eick betonte, dass es zwar noch keine Überlegungen für Sozialwohnungen gebe, der Eigentümer aber Interesse habe, den bisherigen Mietern eine Wohnung anbieten zu können. Deshalb seien auch zwei Bauabschnitte geplant. Wolf Bendfeldt (FWG) wies darauf hin, dass im Bereich der Mehrfamilienhäuser in der Ostlandstraße noch eine Verdichtung geplant sei.