Das Verbot von Zusammenkünften in Kirchen gehört zu den Regeln, auf die sich Bund und Länder angesichts der Corona-Krise am 16. März geeinigt hatten. Seitdem gab es in Schleswig-Holstein keine Gottesdienste mehr. Propst Erich Faehling hofft jetzt auf eine Lockerung - mit Augenmaß.