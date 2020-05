Maske auf beim "Vaterunser"

Heikendorf

„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ Ausgerechnet mit diesem Psalm ist die Kirchengemeinde Heikendorf so wie viele weitere Kirchen im Kreis Plön am Sonntag in die neue Zeit gestartet.

Aber singen – das geht ja gar nicht! Untersagt, zu gefährlich. Wegen der Atemluft, in der kleine Partikel das Coronavirus von Mensch zu Mensch tragen könnten. Ihr Schäflein, achtet auf eure Tröpfchen...

Anzeige

Pastor: Etwas aus dieser Krise mitnehmen

Trotz der strengen Corona-Auflagen ist Heikendorfs Pastor Joachim Thieme-Hachmann richtig froh. Er kann nach zwei Monaten wieder Gottesdienst feiern. Für alle, die er in seiner Kirche begrüßt – bei drei Kurzandachten ungefähr 30 Besucher – gilt Maskenpflicht. „Wir können nicht singen, aber wir können beten“, muntert der Pastor auf.

Weitere KN+ Artikel

„Gott fängt mit uns immer wieder neu an“, sagt er und will „nachdenkliche Zuversicht“ vermitteln. Aus der Krise sollen wir all etwas mitnehmen: „Die Erfahrungen dieser Wochen sind nicht umsonst, sondern wir können versuchen, sie in unser soziales Miteinander einzubinden.“ Gemeint ist damit der Zusammenhalt, der vielerorts erwacht ist.

Zur Galerie Unter Corona-Auflagen feierte die Ev.-Lutherische Kirchengemeinde Heikendorf am 10. Mai nach zwei Monaten den ersten Gottesdienst.

Hinein dürfen nur zehn Leute - mehr kamen aber auch gar nicht

Auf den ersten Blick sichtbar wird dieser Zusammenhalt freilich nicht. Die Gemeinde ist entrückt, sie muss Abstand halten. Die Corona-Regeln gelten nun einmal auch im Haus Gottes, solange die Regierung es vorschreibt. In die kleine Heikendorfer Kirche dürfen nur zehn Leute. In jede Reihe höchstens zwei.

Orgel, Psalm, Predigt, Gebet. „Vaterunser“ mit Mundschutz, wie schön ist das denn? Antwort eines Gemeindemitglieds nach dem Gottesdienst: „Das ist schon alles sehr einschränkend, und manchmal frage ich mich, ob wir es nicht ein bisschen übertreiben.“

Aber: „Ich bin froh, dass es weitergeht. In der Gemeinde zusammen zu sein, auch die Orgel zu hören, das ist etwas ganz anderes als ein Gottesdienst im Fernsehen. Es bewegt mich und geht mir zu Herzen.“ Und es helfe ja nichts, sagt eine weitere Besucherin. „Wir wissen ja, worum es geht.“

Viele Gemeindemitglieder noch vorsichtig

Es geht um die Eindämmung einer Pandemie. Das finstere Tal namens Corona ist noch nicht durchschritten. Obwohl die Gemeinde sonst „sehr aktiv“ sei, seien viele Mitglieder noch vorsichtig, sagt der Pastor. „Wir haben uns darauf eingestellt, dass heute weniger kommen.“ Jeder wird mit Namen und Adresse aufgeschrieben – zur Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette.

Gott sei Dank, kann man da nur sagen, hat niemand dem Heiland, der da hinter dem Altar an seinem Kreuz hängt, eine FFP2-Maske aufgesetzt. Sonst hätte er noch mehr zu leiden...

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.