Hohe Schäden - Heikendorf hat ein Vandalismus-Problem Zerstörte Dachziegel, Mülleimer und Schilder, eingetretene Glasscheiben, eine zertrümmerte Notbeleuchtung - und immer wieder massive Schmierereien auf öffentlichen Plätzen, am Strand, an den Schulen. Hat Heikendorf ein Problem mit Vandalismus?

Von Sibylle Haberstumpf

Überdurchschnittlich viele Fälle von Vandalismus durch Graffiti und andere Zerstörungen gibt es in Heikendorf in diesem Jahr, wie Bürgermeister Tade Peetz am Beispiel einer neueren Schmiererei an der Mehrzweckhalle zeigt. Quelle: Sibylle Haberstumpf