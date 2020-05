Grebin: Karl Schuch neuer Bürgermeister

Grebin

Schuch war von 1982 bis 1992 und 1998 bis 2013 als CDU-Mitglied in der Gemeindevertretung, seit 2013 als parteiloser Einzelbewerber. Um den Bürgermeister-Posten hatte sich auch Cornelia Rieper beworben. Mit fünf zu sechs Stimmen unterlag sie. Der Grünen-Vertreter Christian Scholz hatte bereits im Vorfeld seine Bewerbung zurückgezogen.

Geheime Wahl mit Rundgang durchs Sportheim

In Zeiten von Corona ist eine Bürgermeister-Wahl anders als sonst. Nachdem von CDU-Vertreterin Karin Gremmel geheime Wahl gewünscht wurde, musste ein Rundgang durchs Sportheim des TV Grebin absolviert werden – denn bei der Abgabe der Stimmzettel sollte der Abstand zueinander eingehalten werden. „Ich werde bestimmt nicht gewählt“, hatte Cornelia Rieper noch beim Rückweg von der Wahlurne gesagt. Die 57-jährige Ärztin war erst im Sommer 2018 für die Freien Wähler in die Gemeindevertretung eingerückt, seit einem Jahr sitzt sie als Parteilose dort. Als Bürgermeisterin hätte sie sich für mehr Struktur in der Arbeit der Gemeindevertretung eingesetzt.

Anzeige

Lesen Sie auch: So wurde Gerhard Manzke im Juni 2018 zum Bürgermeister gewählt

Weitere KN+ Artikel

Die Auszählung war spannend, aber kurz. Gewählt zum neuen Bürgermeister wurde mit sechs von elf Stimmen Karl Schuch. Seit dem Rücktritt von Gerhard Manzke führte er bereits als stellvertretender Bürgermeister die Amtsgeschäfte. Den Eid – mit gebührendem Abstand – nahm ihm der zweite stellvertretende Bürgermeister Joachim Burgemeister ab. Einen Handschlag gab es wegen Corona nicht.

Unterschiedliche Strömungen in der Gemeindevertretung

Das „sehr knappe Ergebnis“ erklärte Schuch nach seiner Wahl mit den unterschiedlichen Strömungen in der Gemeindevertretung. Er bedankte sich und erklärte sein Ziel, „ausgleichend und zusammenführend zu wirken. Ich hoffe, das gelingt mir.“ Eigentlich sei es in seiner Lebensplanung nicht vorgesehen gewesen, mit 70 Jahren Bürgermeister seiner Heimatgemeinde zu werden. Allerdings betonte er sofort, dass er die Verantwortung nicht scheue. „Außerdem ist es ja nur für drei Jahre“, sagte er mit Blick auf Gerhard Manzke, der nach zwei Jahren sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Die nächste Kommunalwahl ist 2023.

Grebin wird sparen müssen

Schuchs Blick in die Zukunft war etwas düster. „Die Gemeinde wird durch schwere Zeiten gehen“, fürchtet er. „Es kann sein, dass wir sparen müssen, bis es quietscht.“ Seine Bitte an alle Gemeindevertreter lautete daher, Vorschläge zu machen, wo Grebin Kosten einsparen könne. Zu den elf Gemeindevertretern gehören nun auch zwei weitere Frauen. Da Manzke auch sein Mandat niedergelegt hatte, rückte für ihn Meike Techau ( CDU) nach – Ralf Schwarz hatte verzichtet. Für die weggezogene Cara-Johanna Pentzlin (KWG) wurde Christiane Parl verpflichtet.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.