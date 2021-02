Grebin

Was bisher geschah: In der Einwohnerversammlung der Gemeinde Grebin präsentierte ein Mitarbeiter der ATC American Tower Germany GmbH am 24. September 2020 das Projekt, einen Sendemast in Grebin zu errichten. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf ist laut eigener Beschreibung „ein Anbieter von Funktürmen“ sowie weiteren technischen Lösungen, „die den Netzaufbau für Mobilfunk und Rundfunk beschleunigen“. Diese Infrastruktureinrichtungen werden dann beispielsweise an Mobilfunkbetreiber vermietet. Und die großen Betreiber (Telekom, Vodafone, Telefonica) hätten bereits Interesse an einem Standort innerhalb des Dorfes Grebin bekundet, berichtete der ATC-Vertreter.

Zwei Standorte am Sportplatz

Bei der einjährigen Suche nach einem Bauplatz seien bereits einige Grundstücke geprüft, aber aufgrund ungünstiger technischer Rahmenbedingungen oder entgegenstehender naturschutzrechtlicher Bestimmungen wieder verworfen worden, erläuterte Bürgermeister Karl Schuch damals den Stand der Dinge. Am Ende stünden im Prinzip nur zwei Areale zur Auswahl, die im Bereich des Sportplatzes liegen würden.

Bereits am 29. September stimmte die Gemeindevertretung der Errichtung eines Mobilfunkmastes auf dem gemeindeeigenen Grundstück zwischen dem nördlichen Fußballfeld und dem südlichen Grebiner See zu. Am 8. Dezember legte die Gemeindevertretung den genauen Standpunkt für den rund 40 Meter hohen Gittermastturm, der sich durch Aufbauten um fünf Meter erhöhen könne, an der nordöstlichen Grundstücksgrenze fest.

Binnen drei Tagen die Unterschriften gesammelt

Parallel dazu bildete sich die „Bürgerinitiative – strahlungsarmer Mobilfunk Holsteinische Schweiz“ und entwickelte seinerseits ein Konzept, das Bauvorhaben mittels eines Bürgerbegehrens auszubremsen. „Als wir eine Woche vor Weihnachten in der schwierigen Lockdown-Situation in der Gemeinde Unterschriften sammelten, erfuhren wir, dass viele Bürger erst durch unsere Information von dem Vorhaben erfuhren“, berichtet Gunnar Voß, der zusammen mit Inken Kayser und Berit Hansen zu den BI-Sprechern zählt. Neben den noch unerforschten Risiken durch die Strahlungsenergie der 5G-Technik, die zur Anwendung kommen solle, kritisiert Voß auch die Beeinträchtigung der Schönheit des Landschaftsbildes durch einen 45 Meter hohen Funkmast, der den Mühlenberg um 23 Meter überragen würde. Binnen drei Tagen habe man die erforderliche Zahl von Unterstützer-Unterschriften gehabt, um das Begehren beim Kreis offiziell einreichen zu können. Dies habe man dann auch schnellstmöglich getan, um einem Vertragsabschluss zuvorzukommen.

Unterzeichner fordern Info-Veranstaltung und Gutachten

Das Begehren, mit dem sich die Gemeindevertretung nun zunächst beschäftigen muss, entfaltet eine aufschiebende Wirkung. So fordern die Unterzeichner eine weitere Informationsveranstaltung mit unabhängigen Experten sowie ein Gutachten, das bereits vorhandene Strahlung misst und bewertet, eine Bedarfsanalyse erstellt und damit die Notwendigkeit eines weiteren Funkmasts prüft und nachweist. Dabei sollte die gesundheits- und umweltverträglichste Variante gesucht werden.

Die Finanzierung des 5000 bis 7000 Euro teuren Gutachtens ist aus Sicht der Initiative vergleichsweise einfach. Wenn die Gemeinde dem Begehren zustimme, könnte diese nämlich die Kosten für den Bürgerentscheid sparen, dessen Durchführung mit rund 5000 Euro zu Buche schlagen würde.

Idee: Konzept für eine touristisch attraktive Modellregion entwickeln

Mit Blick auf ähnliche Entwicklungen in den Nachbargemeinden – im benachbarten Timmdorf (Malente) stößt ein geplanter Funkmastbau ebenfalls auf massive Kritik – regen Voß und seine Mitstreiterinnen an, ein Konzept für eine touristisch attraktive Modellregion Holsteinische Schweiz zu entwickeln und zu versuchen, die Aktivregion als Förderer dieses Gemeinschaftsprojekts zu gewinnen. Einen besonderen Zeitdruck seitens des Investors sehen die drei Initiatoren nicht: Das bestehende Mobilfunknetz sei gut ausgebaut und die meisten Haushalte in der Gemeinde verfügten mittlerweile über einen Anschluss an das Breitbandnetz mittels Glasfaserkabel. „Auch wir nutzen moderne Technik, wir sind keine Mobilfunkgegner“, betont Voß.

Die Gemeindevertretung tagt am Mittwoch, 10. Februar, 19.30 Uhr, im Vereinsheim des TV Grebin. In der Sitzung wird die Bürgerinitiative das Begehren vorstellen und begründen. Im Anschluss berät die GV, ob sie dem Antrag nachkommen möchte. Sollte dieser Beschluss gefasst werden, endet das Bürgerbegehren und die Forderungen sind umzusetzen. Andernfalls muss ein förmlicher Bürgerentscheid erfolgen. Als Abstimmungstermin schlägt die Amtsverwaltung den 11. April vor.