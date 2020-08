Grebin

Die Gemeindevertretung stimmte in einer Sondersitzung der nach vielen Beratungen mittlerweile mehrfach überarbeiteten Bauleitplanung zu und beschloss, diese an die Träger öffentlicher Belange weiterzuleiten. Bürgermeister Karl Schuch spricht von einem wegweisenden Beschluss. Der schweizerische Wirtschaftswissenschaftler Hans-Jürg Buss, der das Gestüt Schierensee 2007 erwarb, muss angesichts dieser Einschätzung schmunzeln. „Die Festsetzungen in den nun gebilligten Plänen entsprechen zu 95 Prozent dem Konzept, das wir bereits 2015 vor dem Kauf des Mühlencafés präsentiert haben. Dies sei auch wenig verwunderlich, da im Prinzip nur der Status Quo als Planungsziel festgeschrieben werde. „Alle Gebäude sind schon da, es entsteht nichts Neues auf der grünen Wiese“, sagt Buss.

Die umfangreiche Planung weist allerdings gleich vier Sondergebiete für das künftige Erlebnisreich aus. So wird das Seegrundstück in die Bereiche Gestüt und Reitsport mit Pferdestall, Reithalle und Nebengebäuden, Reitbahn und Paddocks sowie die Zone Erholung und Ferienwohnung ausgewiesen. Hier liegen neben Buss’ zum Wohnhaus ausgebautem Kuhstall auch die ehemalige Fischerkate und das Verwalterhaus, in denen sich drei noble Ferienwohnungen mit Gartennutzung und Seezugang befinden. Ein ehemaliges Stallgebäude, das nicht mehr sinnvoll sanier- und nutzbar sei, plant er, durch einen Neubau im Stil der Katen zu ersetzen. „Das wäre dann die vierte Ferienwohnung in diesem Erholungsbereich.“

Anzeige

Mühlencafé soll einem Neubau weichen

Etwas größer wäre die Baustelle auf dem Mühlenberg. Hier soll das marode Mühlencafé einem Neubau weichen. In dieses Gebäude sollen drei Anbauten mit jeweils zwei Ferienwohnungen integriert werden. Hinzu komme ein Sanitärbereich, der von außen zugänglich sei und damit von Besuchern der Mühle genutzt werden könne. Der Baukörper werde dadurch zwar etwas größer, liege aber im skizzierten Baufenster des bislang geltenden Bebauungsplans, betont Buss. Selbstverständlich keinerlei Veränderungen seien an der denkmalgeschützten Mühle geplant. „Hier haben wir schon früh begonnen, unser Nutzungs- und Veranstaltungskonzept umzusetzen, wobei in diesem Jahr die Umstände schon sehr besondere sind“, stellt Buss fest. So diene die Mühle nicht nur als Ausflugslokal „to’n Windbüddel“ mit Café und Kuchen

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Weinberg besteht seit zehn Jahren

Vielmehr organisiere seine Partnerin Tina Benz regelmäßig kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Lesungen und Ausstellungen. Auch die Ausrichtung von Hochzeiten und anderer größerer, aber auch kleinerer Feste sei angedacht. In Verbindung mit dem neuen Mühlencafé und den Übernachtungsmöglichkeiten würden sich da einige Perspektiven ergeben, ist Buss zuversichtlich

Wann wird eröffnet?

Bei der Prognose eines Baubeginns oder gar eines Eröffnungstermins ist er allerdings weniger optimistisch. Mit etwas Glück würde er gerne ab Herbst 2021 die Bagger rollen lassen und eine Eröffnung zum Sommer 2022 halte er für sehr ambitioniert. Andererseits würde er das Projekt auch gerne mal zum Abschluss bringen. „Wir arbeiten dann schon sieben Jahre mit dem Provisorium“, sagt Buss mit Blick auf einen besonderen Shuttle-Service. Die Kuchen, Torten und Snacks, werden derzeit in einer Gastro-Küche auf dem Gestüt zubereitet zusammen mit dem sauberen Geschirr und zur Mühle gefahren. Und im Pendelverkehr werden die schmutzigen Teller, Tassen und Gläser zurück zur Spülküche transportiert. Diese Notlösung sei für ihn auch ein Sinnbild dieses bürokratischen Verfahrens.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.